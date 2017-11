Opplev sjeldent intimt møte mellom Jupiter og Venus

– Det ser ut som to uvanlig lyse stjerner ved siden av hverandre. Det høres ikke spesielt spennende ut, men det ser veldig vakkert ut på en måte som egentlig ikke kan forklares, sier Robert Cumming, redaktør for Journal of Popular Astronomy, til det svenske nyhetsbyrået TT.

Det er ikke uvanlig at de to planetene som er de to lyseste i vårt solsystem, møtes. Det skjer med noen års mellomrom, men det er uvanlig at de er så nære hverandre.

Solforsker og seniorrådgiver Pål Brekke ved Norsk Romsenter forteller til TV 2 at de mandag morgen kun vil være 0,3 grader fra hverandre. Sist det skjedde var 3. januar 1818 – og neste gang det skjer er 22. november 2065.

– Det kan bli vanskelig å skille dem fra hverandre, og de kan sees som en lyssterk stjerne, sier han.

Men møtet kan være vanskelig å se fra Norge.

– Hvis været er klart, er det veldig viktig at du har en klar utsikt over sørøst, slik at du kan se helt ned til horisonten. Deretter bør du sette inn riktig tid når det er ganske lyst og ganske mørkt, er et av tipsene Cumming lister opp på Popular Astronomy.

Den riktige tiden varierer avhengig av hvor du bor i landet, men retningslinjene er å stille vekkerklokken en time før soloppgangen.

(©NTB)