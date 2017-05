Oppkjøp av HBO kan føre til 20-minutters episoder av Game of Thrones

AT&Ts oppkjøp av HBO kan føre til at episodene til Game of Thrones blir redusert fra 60 minutter til kun 20 minutter. Men kun på mobil.

KUTT I EPISODENE: : AT&T som blir HBOs nye eier, vurderer nå å kutte Game of Thrones episodene fra 60 minutter, ned til 20 minutter. Dette gjelder dog kun for en eventuell mobilversjon.

Administrerende direktør, Randall Stephenson uttalete onsdag at 60-minutters episoder kan bli for lange for en mulig mobilversjon.

Det skriver Ars Technica.

Stephenson diskuterte tanker omkring de nye planene under gårsdagens JP Morgan Technology, Media og Telecom konferanse i Boston.

- På mobilen kan kanskje ikke en 60 minutters episode av Game of Thrones være den beste opplevelsen, og da kan det være mulig å kutte dem ned til 20 minutter, fortalte han der.

Målet til Stephenson er å skape en unik plattform for bruk av HBO-tjenester på mobilen.

Forslaget gjelder altså kun på mobil, ikke for TV.

AT&T forbereder seg på oppkjøpet av Time Warner Inc, som inkluderer HBO, til den nette sum av 680 milliarder kroner.

Premieredato for den syvende sesongen av den populære serien blir midt i sommerferien for de fleste. 16. juli i USA, 17. juli her.