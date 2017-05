Oljefondet har passert magisk grense - fordi det går dårlig med Norge

Det kraftige oljeprisfallet i 2014, har sørget for at den norske kronen har svekket seg kraftig. I mai 2014 kostet en dollar ca 5,90 kroner, mens den for tiden koster rundt 8,60 kroner.

En gjennomgang Side3 har gjort viser derimot at en stor årsak til at oljefondet har vokst så kraftig, er at det går dårligere i Norge.

At Oljefondet har passert 8 billioner kroner, betyr samtidig at fondet har økt med rundt 150 milliarder kroner på én måned.

Prisstigningen på amerikanske dollar har flere effekter, blant annet at det som norsk turist i USA nå er mye, mye dyrere enn for et par år siden. Mens du før måtte betale 590 kroner for en hotellovernatting til 100 dollar, koster nå den samme overnattingen 860 kroner.

Dollarkursen har gått rett til himmels i kjølvannet av oljeprisfallet. Det gjør igjen at verdien på oljefondet ser mye høyere ut.

Den motsatte effekten, er at eierandeler i dollar har blitt mer «verdifulle» målt i norske kroner. Og det er nettopp det som har slått ut for fullt for Oljefondet.

Har startet å bruke penger fra oljefondet Ifølge Norges bank er det nå slutt på at staten setter nye penger inn på oljefondet. I fem kvartaler på rad har staten brukt mer «oljepenger», enn staten faktisk har fått inntekter fra oljebransjen. Dermed har man måttet hente penger ut av fondets pengestrøm: 4. kv. 2015: 13 milliarder satt inn



1. kv. 2016: 24,73 milliarder tatt ut

2. kv. 2016: 24 milliarder tatt ut

3. kv. 2016: 29,5 milliarder tatt ut

4. kv. 2016: 27 milliarder tatt ut

1. kv. 2017: 23,43 milliarder tatt ut Fondet er derfor nå helt avhengig av god avkastning for å øke.

1438 milliarder er en illusjon



Av verdistigningen i norske kroner på 4050 milliarder, har bare 299 milliarder vært friske penger som har blitt satt inn fra oljevirksomheten - og 2314 milliarder har vært avkastning på investeringene.

Resten - 1438 milliarder - er en effekt av at norske kroner har blitt mindre verdt. I praksis betyr det at den økte verdien ikke er en reell verdiøkning, men verdiene som egentlig er i dollar, euro, pund og andre utenlandske valutaer «ser» mer verdifulle ut med norske øyne.

Dårlig norsk økonomi gjør oss «rikere»



Paradoksalt nok er det slik at Norges oljeformue blir mer verdt i norske kroner, jo dårligere norsk økonomi går. For jo mer den norske kronen svekker seg, jo høyere blir kroneverdien av investeringer i utlandet.

Det at du må betale mer penger for utenlandsk valuta, er en av de viktigste årsakene til at verdien på oljefondet har steget så mye.

100 dollar med en kronekurs på 9 kroner er 900 kroner

100 dollar med en kronekurs på 10 kroner er 1000 kroner

100 dollar med en kronekurs på 11 kroner er 1100 kroner

... men uansett har du bare 100 dollar.



På samme måte, vil oljeformuen reduseres om det går godt i norsk økonomi og kronen styrker seg.

