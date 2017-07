Okseløpet i Pamplona: 52 skadde i år. Nå er det bare 350 dager til neste gang

Samtidig som du har drukket øl og ligget utstrakt på en solseng med en god bok et sted i Syden, har flere tusen mennesker brukt sommerferien til å frivillig løpe gjennom den spanske byen Pamplona jaget av okser.

Den stolte tradisjonen med okseløpet finner sted hver eneste år fra 6.juli til 14. juli under San Fermín-festivalen.

Festivalen avholdes til ære for helgen Fermin som levde fra år 272 til 303. Fermin var Pamplonas første biskop. Under misjonering i Frankrike ble biskopen tatt til fange og dømt til døden på grunn av sin kristne tro. Spanjolen ble gjort til helgenen etter hans grav ble åpnet noen hundre år senere. Myten skal ha det til at en søtlig lukt skal ha sivet ut fra graven da den ble åpnet. Lukten fikk is og snø til å smelte, blomster til å blomstre og de syke til å bli friske.

Hvert år en uke i juli kan du løpe rundt 800 meter med seks okser løpende etter deg. Okseløpet i Pamplona har blitt en verdenskjent festival.

Okseløpet arrangeres til ære for Fermin, men opphavet stammer faktisk fra helgenens læremester, Saturninus. Læremesteren ble som sin elev, fengslet og dømt til døden på grunn av sin kristne tro. Henrettelsen ble utført ved å binde Saturninus henge etter en okse. Læremesteren ble så slept rundt i gatene til sin død.

Hva er vel en bedre hyllest enn å la seg jage av illsinte okser?

Den første festivalen skal ha blitt arrangert i oktober i 1527, men i 1591 flyttet man det hele til juli grunnet bedre vær.

RASK TIL BEINS: Flere hundre mennesker forsøker å løpe fra de seks oksene som slippes løs hver morgen klokken 08.00.

I disse dager har nok det kristne aspektet havnet litt i skyggen av festivalen, som beskrives som en "folkefest i gatene" på den offisielle siden. Pamblonas innbyggertall mangedobles uken festivalen arrangeres og folk fra hele verden kommer for å delta. For mange er det nettopp de daglige okseløpene som står for det største trekkplasteret.

Klokken 08.00 hver eneste morgen på festivalen, slippes seks okser løs i de trange gatene. Løypen er 848 meter lang og leder oksene inn på tyrefektingarenaen som ligger i byen.

Et bilde tatt fra en balkong som overser de daglige okseløpene i Pamplonas gater.

Festivalen ble verdenskjent gjennom Ernest Hemingways bok "The Sun Also Rises", eller "Og solen går sin gang" som den heter på norsk. I boken spiller byen og okseløpet en rolle i kulissene.

INGEN SPØK: Hvert år blir flere av deltagerne spiddet av oksene som slippes løs i gatene. Her er det en 22 år gammel amerikansk student som får oppleve at okseløpet er ingen spøk.

Men det verdenskjente okseløpet er ikke uten risiko. Siden 1910 har minst 15 personer mistet livet som følge å blitt spiddet eller trampet ihjel av oksene. Daglig blir personer sendt til sykehuset som følge av skader fra løpene. I 2017 ble 52 personer skadet. 12 av disse ble spiddet av horn til oksene.

Faktisk har det blitt så vanlig med skader at sykehuset i regionen Navarra der Pamplona ligger, publiserer daglige oppdatering over de skadede.

De mange skadene ser ikke ut til å skremme løpssterke unge menn og kvinner fra å delta. Om du skulle ha en liten drøm om å løpe med oksene, kan festivalens offisielle hjemmeside fortelle deg at det er bare 351 dager igjen til neste gang.

