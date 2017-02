Ojmjakon er det kaldeste stedet i verden

Men, nå er det igjen bitende kaldt, og i tillegg mangler mange av husene i Ojmjakon goder vi tar for gitt her i Norge. Flere må gjøre sitt fornødne på iskalde utedoer og for å holde varmen, fyres det fremdeles de fleste med kull og ved.

Alle andre steder i verden ville slike temperaturer har ført til alvorlige problemer, men folk i Ojmjakon er blitt ekstremt værbitte. Her stenger ikke barneskolen før termometeret synker under 52 blå.

Kulderekorden på 71,2 minusgrader er det kaldeste som noen gang er registrert for et bebodd område, og den absolutte bunntemperaturen registrert på hele den nordlige halvkule.

Ironisk nok skal Ojmjakon være oppkalt etter en varmkilde i nærheten, og betyr «vann som ikke fryser». Stedet var opprinnelig et yndet stopp for reinsdyrgjetere, her kunne dyreflokken stilne tørsten uansett hvor kaldt det var. I dag bor det rundt 500 mennesker fast i landsbyen.

Landsbyen ligger to dager i bil unna Jakutsk, hovedstaden i regionen. Jakutsk er for øvrig den kaldeste byen i verden ...

Bli med til landsbyen Ojmjakon i det nordøstlige Russland. Her er kulderekorden på 71,2 minusgrader, melken selges i isblokker og spyttet fryser til is før det treffer bakken.

DOTUR: Alexander Platonov (52) var tidligere lærer i Ojmjakon. Her har han kastet på seg noen filler for en kjapp tur på utedoen.

VARME I KULDEN: Denne varmekilden i Ojmjakon sørger for at kyrne alltid har et sted å slukke tørsten.

«KNOKKELVEIEN»: Hovedveien M56 som strekker seg lengst øst i Russland er regnet for å være blant verdens verste. Vanlige biler kommer seg ikke frem her på grunn av det voldsomme klimaet som herjer veien. M56 har fått kallenavnet «Knokkelveien» på grunn av de mange tusen menneskene som døde under byggingen.

BENSINSTOPP: Her ser du hvorfor vi skrev «bensinstasjon» i anførselstegn på bildet over. Bensin fryser for øvrig ved 45 minugrader og da kan du vært dumt å slå av motoren. Om morgenen kan en se innbyggere i Ojmjakon tenne bål under bilene for å tine drivstoffet.

Å puste i 50 minusgrader er som å gi lungene kuldesjokk og nesen er som lammet etter et halvt minutt.

Ojmjakon kan takke de omkringliggende fjellkjedene for sitt ekstreme klima. De stopper de tunge, kalde luftmassene fra å blåse vekk. Tunge som bly blir de hengende over dalen. I tolv måneder i året er det absolutt vindstille her. Det hjelper litt mot den ekstreme kulden, men til gjengjeld stiger temperaturene til 35 plussgrader om sommeren.

Vannklosett er vanskelig på verdens kaldeste sted. Vannet fryser i kloakkrørene. Bortsett fra TV-apparater og at et par husholdninger har telefon, lever folk her som de gjorde for 100 år siden. Istedenfor vann på flasker eller fra springen står det stabler med isblokker utenfor husveggen.

Familier flest lever av mår- og harejakt og oppdrett av kyr og rein. Den eneste industribedriften er meieriet. Men det stenger i oktober og åpner ikke før om våren. Vinteren er nemlig så kald at kyrne ikke engang produserer melk.

Bøndene pakker jurene deres inn i skinnposer for at de ikke skal forfryse. Melken som blir produsert i sommerhalvåret, forderves ikke. Den blir lagret i meierikjelleren ca. en meter under bakken. Der er det minus 10 til minus 15 grader året rundt.