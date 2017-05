Nye motorveier skal bygges for 130 km/t - nå åpner en ny med 90-grense

Vegvesenet endret kravene for hva som skal til for høy fart.

Innkreving på kommunegrensen var sannsynligvis hovedårsaken til at Gran og Lunner stemte mot kommunesammenslåing i en folkeavstemning. Å betale nesten en hundrelapp i bompenger for å reise til kommunesenteret ble for mye.

Så vanskelig ble det, at prosjektet måtte deles i to fordi Lunner kommune dro i håndbrekket, mens Gran var desperate etter en tunnel som fikk gjennomgangstrafikken ut av sentrum. Dermed ble det en typisk "stykkevis-og-delt"-vei til høyere pris.

I mellomtiden har politiet benyttet anledning til å gjennomføre laserkontroller og bøtelegge sjåfører som kjører i den fartsgrensen veien egentlig skal ha.

40 km/t lavere fartsgrense enn regjeringen ønsker



Og når den nye tunnelen åpner i sommer, vil bilistene måtte regne med langt lavere fartsgrense enn man kan forvente.

Regjeringen har sagt at motorveier skal bygges med en standard som åpner for 130 km/t, men ingen strekninger av den nye firefeltseien som nå åpnes vil ha dagens maksimale fart på 110 km/t. Deler av strekningen vil i stedet få fartsgrense på 90 km/t.

Ifølge Statens vegvesen kommer dette av at de har økt kravene til høye fartsgrenser etter at veien ble planlagt:

- Kommunedelplanen for strekningen, hvor traseen ble bestemt, ble vedtatt av kommunestyret i Gran i 2003, mens reguleringsplanen ble vedtatt i 2006. Siden prosjektet ble planlagt har nye standarder og krav kommet. Statens vegvesen har imidlertid fått tilpasset kurvaturen på strekningen fra kommunegrensen til litt nord for Granstunnelen slik at denne delen kan få en skiltet hastighet på 100 kilometer i timen. Statens vegvesen har følgelig gjort tilpasninger som gjør at størstedelen av ny riksveg 4 i Gran får en høyere hastighet enn opprinnelig planlagt, sier Einar Søberg i Statens vegvesen til Side3.

- På den nordligste delen er det imidlertid lite rom for alternativer og kurvaturen på den nordligste delen gjør at skiltet hastighet blir 90 kilometer i timen.

Vet ikke når del 2 skal bygges



Som tidligere nevnt ble prosjektet mellom Lunner og Gran delt i to. Gransdelen er nå mer eller mindre ferdig, mens den fire kilometer lange utvidelsen sørover skal bygges i Lunner kommune.