Ny trend på Instagram: Flasher rumpa i varmen

Her i Norge har vi drevet med naking i flere år allerede, og jevnlig dukker det opp nye initiativ til å la seg avbilde naken i naturen - som instagram-kontoen @getyourassintonature.

Den unge mannen bak kontoen håper den kan få folk til se annerledes på nakenhet - og naturen.

ÅRETS NYE KONTO for "nakinger" er det imidlertid en kvinne fra London som står bak.

Hun opprettet kontoen @cheekyexploits, som nå har blitt en formidabel suksess.

Kontoen har allerede over 335.000 følgere, og folk fra hele verden sender inn bilder av sine blottede bakender.

Det hele tok for alvor av i midten av juni 2017, da en hetebølge strømmet innover Storbritannia, og hundrevis av menn og kvinner lot fillene falle.

I et intervju med den britiske tabloidavisen The Sun forklarer kvinnen at det hele startet som en spøk sammen med mannen hennes.

- Jeg startet kontoen etter at en venn viste meg en annen konto med en fyr som fotograferte seg selv naken over hele verden. Jeg synes det er gøy å flashe, og startet en om rumper, forklarer hun.

Nå er innboksen hennes stappfull av bilder fra personer fra Italia, Spania, Peru, Brasil, Sveits og mange andre land.

Hun prøver å få lagt ut så mange som mulig, men sletter bilder av for dårlig kvalitet eller av for seksuell karakter.

I likhet med @getyourassintonature er poenget med kontoen at folk skal få et naturlig forhold til kroppen sin og være en positiv plattform hvor folk kan føle seg frigjorte.

- Mange skriver til meg for å fortelle at de sendte bildet fordi kontoen ga dem selvtillit til bare å være fri og sterke.

MENINGENE OM RUMPEBILDENE er delte, men svært få har klaget på bildene til Instagram. I kommentarfeltet beskriver en av følgerne det slik:

"Folk som følger denne kontoen bare for å se på damerumper eller perfekte, bilderedigerte rumper, følger ikke ånden til @cheekyexploits overhodet. Jeg skulle gjerne likt å se dere haters tørre å vise deres!"

Det har gått sport blant innsenderne om å knipse bilder på så uvanlige steder som mulig, og gjerne på offentlige steder. Her er noen eksempler:

