Norske pokerspillere har spilt inn over en kvart milliard norske kroner

Det er forventet at rundt 2000 nordmenn reiser over til Irland i disse dager for å delta i en av Europas største pokerfestivaler. Norgesmesterskapet i poker arrangeres nemlig i den irske hovedstaden Dublin fra 17. mars til 25. mars. Dette er 17. året på rad et norgesmesterskap arrangeres i utlandet.

Men det er ikke bare i Irland norske pokerspillere dukker opp. Norge har et veldig aktivt pokermiljø og flere norske spillere er i verdenstoppen når det kommer til å spille kort.

Det hele toppet seg i 2014, da Oslo-mannen Felix Stephensen spilte seg frem til en 2. plass i verdensmesterskapet i poker i Las Vegas. Stephensen kunne da innkassere en premieutbetaling på rundt 40 millioner kroner etter dagens kurs. Men tall nettsiden Pengespill har samlet inn, viser at det det er ikke bare 27-åringen som har tjent gode penger på turneringsspill opp igjennom årene.

Ifølge nettsiden oversikt, har norske spillere totalt spilt inn over 34,620,590 millioner amerikanske dollar, eller godt over 267 millioner norske kroner. Det er over en kvart million kroner på pokerturneringer verden over. Oversikten er hovedsakelig basert på tall fra statistikksiden The Hendon Mob.

Øverst troner nevnte Stephensen med rundt 5.800.000 amerikanske dollar. Han er tett etterfulgt av den kvinnelige pokerproffen Annette Obrestad med 3.936.871 millioner dollar, mens pokerlegenden Thor «Gudfaren» Hansen følger på tredje.

Les også: Annette Obrestad: Hun har vunnet millioner av kroner i poker, men nesten ikke satset en krone av egne penger

Videre finner vi kjente navn som Johnny Lodden, Jan Olav Sjåvik og Andreas Høivold.

GODE PENGER: Illustrasjonen viser hvilke fem norske spillere som har spilt inn flest turneringskroner i poker over årenes løp. Summene er omregnet fra amerikanske dollar til norske kroner.

- Store utgifter

Pokerkommentator for TV 2, Stig Moen, sier at tallene er imponerende og gir en fin indikasjon på ferdighetsnivået hos norske pokerproffer. Han minner dog på at bak tallene er det ofte store utgifter knyttet til det å være med i pokerturneringer.

- Det som er viktig å huske på med disse statistikkene er at det er betydelige utgifter forbundet med det å være profesjonell turneringsspiller. Reise, opphold, turneringsinnkjøp og selvfølgelig skatter og avgifter. Det er derfor lett å la seg blinde litt av tallene, hvis man ikke tar med dette i betraktningen, sier Moen til Side3, før han legger til:

- Allikevel gir statistikken en indikasjon på ferdighetsnivået hos de som har prestert over lengre tid, og hvis man går litt dypere inn og ser på enkeltresultater så finner man store «idrettsprestasjoner» hos de aller fleste av de som ligger på topp 20.

Fornøyd med tredjeplass



Ettersom statistikken er basert på tall fra nettsider som kun har vært aktive siden 2000-tallet, burde nok Hansen, som har spilt profesjonelt siden 1980-tallet, vært høyere på listen.

Pokerlegenden Thor Hansen sier til Side3 at han er godt fornøyd med å havne på en tredjeplass:

- Er du gal? Det er jo en ære å havne så høyt, selv om det reelle tallet mitt kanskje er noe høyere. Jeg har jo holdt på en stund og det er nok noen turneringsseire der som ikke er medregnet, sier Hansen på telefon fra Dublin. Der er han på plass for å delta i årets NM.

- Jeg har jo 29 internasjonale turnerings-seiere. Det tallet skal være vanskelig å slå for de andre på listen, humrer han.

STORE NAVN: Henrik Tollefsen (med diplomet) er blant dem som har spilt inn mest penger i pokerturneringer viser tall fra Hendon Mob. Det samme er NM-general Frode Fagerli (til venstre), Torstein Iversen (bak t. v.), Henrik Tollefsen, Thor Hansen, Andreas Høivold og Jan Olav Sjåvik. Bildet er tatt under NM i 2017 da Tollefsen ble innlemmet i Norsk Pokerforbunds Hall of Fame.

Kommentator Moen sier flere av navnene på listen er internasjonalt anerkjent.

- Thor Hansen, Annette Obrestad og Johnny Lodden er jo også både anerkjente og verdensberømte internasjonalt.

- Er det noen navn som stikker seg ut på statistikken?

- Å ramse opp alle vil ta for lang tid, men Thor Hansen som ble den første ikke-amerikanske verdensmesteren så lang tilbake som 1988, og som tok sin andre verdensmestertittel i 2002, må nevnes her. Det må også Annette Obrestad, som ble tidenes yngste verdensmester i 2007 da hun vant WSOP Europe, bare 18 år gammel, forteller Moen.

Kommentatoren tror det er andre navn på listen som vil imponere i årene fremover.

- «Nykommerne» på listen; Preben Stokkan og Espen Solaas har markert seg på verdenskartet i internasjonale liveturneringer det siste året, og jeg tror vi kan forvente oss mye av begge de to i årene som kommer.

Med over 250 millioner kroner i innspilte turneringskroner, mener også Hansen at det står godt til med norske pokerspillere internasjonalt.

- Norske pokerspiller er fantastisk gode. De holder et utrolig høyt nivå, det er det ingen tvil om.

Her er topp 20 nordmenn (alle summer i dollar):

Felix Vincent Stephensen 5,800,944 Annette Obrestad 3,936,871

Thor Hansen 2,946,204 Johnny Lodden 2,790,197 Jan Olav Sjåvik 2,219,945 Andreas Høivold 1,864,218 Trond Eidsvig 1,623,879 Dag Martin Mikkelsen 1,505,458 Espen Solaas 1,238,581 Andreas Walnum 1,214,818 Preben Stokkan 1,184,756 Bjorn-Erik Glenne 1,094,016 Henrik Tollefsen 1,063,932 Kristian Kjondal 1,057,807 Marcel Bjerkmann 977,333 Kevin Stani 966,200 Morten Klein 889,096 Torstein Iversen 763,925 Tom-Aksel Bedell 742,103 Åge Ravn 740,307

Fullstendig liste er tilgjengelig på The Hendon Mob.