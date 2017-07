Norske Martin Lesjø vant 2.6 millioner kroner i Las Vegas

For mange betyr juli måned ferie og sommerfri, men for en økende andel nordmenn er sommermånedene forbundet med poker og World Series of Poker (WSOP), kjent som det uoffisielle verdensmesterskapet, i Las Vegas.

Samtidig som hovedturneringen ("Main Event") går av stabelen fra 8. juli til finalebordet - og dagen 22. juli, arrangeres det en rekke sideturneringer. Én av disse turneringene er The Little One for One Drop som startet 11.juli. Her klarte norske Martin Lesjø (28) å spille seg frem til andreplass etter å ha måtte gi tapt til amerikanske Adrian Moreno.

Andreplassen gir den norske pokerspilleren en premie på 326.314 amerikanske dollar, eller litt over 2.6 millioner norske kroner.

Ifølge sin egen Twitter-konto var Lesjø ofte knapp på sjetonger i løpet av turneringen, men klarte allikevel å karre seg til finalebordet med en fin sjetongstack. Da det gjenstod 12 spillere, lå nordmannen på en tredjeplass med 42 store blinder igjen. På bordet satt blant annet den amerikanske pokerproffen Matt Berkey. Berkey måtte ta til takke med tredjeplass.

Til slutt var det 28-åringen og amerikanske Moreno igjen på finalebordet. De to finalistene hadde lenge jevne sjetongbeholdninger, men etter to og én halvtimes spill hadde Moreno klart å få tak i rundt tre fjerdedeler av sjetongene på bordet. Det endelige strået kom da Lesjø synte Morenos bud på 1,1 millioner sjetonger. Floppen viste konge-knekt-fem med to spar på bordet. Moreno checket og Lesjø bydde 1,2 millioner sjetonger. Amerikaneren valgte å dytte all in og fikk syn fra nordmannen. Lesjø viste konge-ti og var foran med par i konger, mens Moreno viste ess-ti i spar og hadde dermed flushe-draget.

Uheldigvis for Lesjø kom dame-spar på turn og seks i spar på river, noe som ga Moreno flush og seieren.

STOLT: Amerikanske Adrian Moreno viser stolt frem vinnerhånden til fotografen etter han slo norske Martin Lesjø i finalen i en pokerturnering i Las Vegas. Moreno er som Lesjø amatørspiller. I hånden har amerikaneren det meget ettertraktede gullarmbåndet kun vinnere i WSOP får.

Ifølge WSOPs offisielle sider, tok amerikaneren til tårene da han endelig innså at han kan smykke seg med sitt første gullarmbånd fra WSOPs pokerfestival. Det var totalt 4391 spillere til start i turneringen og innkjøp var på 1000 amerikanske dollar, 8221 norske kroner.

For mange spillere henger gullarmbånden nesten høyere enn pengepremien. Hadde Lesjø vunnet hadde han bare blitt den fjerde nordmannen i historien som kunne vise til et gullarmbånd fra verdensmesterskapet i poker. Tidligere er det kun Thor Hansen (to stykker), Sigurd Eskeland og Anette Obrestad som har klart det. Norske Felix Stephensen var meget nære da han kom på andreplass i hovedturneringen i 2014.

På Facebook takker nordmannen for all støtten han fikk under finalespillet. Ha la til at han var litt skuffet over andreplassen, men at det nok går fort over.

Lesjø er fra Hønefoss, men bor i Lier utenfor Drammen. Han arbeider til vanlig som flygeleder for Avinor. Ifølge poker.no er dette Lesjøs første store pengepremie i en internasjonale liveturnering.

Side3 har ikke lyktes å få tak i Martin Lesjø for en kommentar.