Norske Cecilie har 120.000 følgere på Instagram: - Jeg har mottatt min del med penisbilder

Ah, Instagram. Stedet der hver eneste crossfitutøver ser ut til å tro at det er et krav å ha "man bun" og man må ta bilder av hver eneste treningsøkt for at det skal telles.

Bildedelingstjenen er også stedet nabojenta kan være superkjendis uten at du vet det.

Og akkurat det sistnevnte stemmer om den norske flyvertinnen og golftalentet, Cecilie Nordahl. Den 23 år gamle bergenskvinnen er nemlig en veldig populær dame på sosiale medier.

På Instagram har hun over 123.000 følgere og kontoen hennes har blitt nevnt ved flere anledninger på amerikanske nettsider som Brobible og Total Frat Move.

I skrivende stund er hun også blant favorittene til å vinne en fotograkonkurranse i regi av herremagasinet Maxim.

Side3 har som kjent en svakhet for talentfulle og vakre damer, og fyrte av noen spørsmål om reisemål, penisbilder og trening:

Hei Cecilie! Kan du fortelle litt om deg selv til våre lesere?

- Jeg er 23 år gammel og flyttet hjem fra kjære USA for nesten to år siden. Der bodde jeg i åtte og et halvt år. Jeg ble værende der etter å ha fullført high school fordi jeg fikk et fullt stipend for å spille golf i Oklahoma. Da jeg kom hjem til Norge hadde jeg egentlig planlagt å flytte tilbake til USA etter å ha jobbet og tjent inn litt penger til en mastergrad, men så ble jeg dessverre forelsket i jobben min som flyvertinne. Derfor bor jeg fortsatt i Norge.

so many polka dots Et innlegg delt av Cecilie Nordahl (@cecinordahl) tirsdag 08. Aug.. 2017 PDT

Hvor befinner du deg akkurat nå?

- Akkurat nå sitter jeg på et fly til Bergen etter å ha fullført fem dager med jobb i Oslo.

Beskriv en vanlig dag i livet ditt?

- En vanlig dag i livet mitt er vel en hvor jeg er på jobb. Forhåpentligvis har jeg sen innsjekk, for jeg er langt ifra noen morgenfugl. Så da sover jeg helt til jeg absolutt må ut av sengen. Etter jobb drar jeg nok rett til nærmeste treningssenter i den byen jeg sover i. Jeg er så kjedelig at etter trening bare dusjer, spiser og legger jeg meg.

my 'are you gonna finish that plate or nah' look Et innlegg delt av Cecilie Nordahl (@cecinordahl) torsdag 24. Aug.. 2017 PDT

Favorittreisemål?

- Saint Maxime. En utrolig koselig by med masse god mat og fine smågater. En kort båttur til andre siden så er man i St. Tropez for et kult nattliv.

Er du singel (spør for en venn)?

- Haha, jeg er singel.

hiiiii 👋🏼☺️ happy Friday y'all lashes by @lashesmadebykaroline @lashbarnorway Et innlegg delt av Cecilie Nordahl (@cecinordahl) fredag 08. Sep.. 2017 PDT

Hva er det første du ser etter hos en mann?

- Så klisjé som det høres ut, så er det nok smilet.

Fem tips til hvordan man best sjekker opp Cecilie Nordahl?

- Lån en hund hvis du ikke har selv - det er en magnet for meg og da har du fanget oppmerksomheten min hvertfall. For å holde oppmerksomheten min må en være morsom og klare å holde en bra samtale. Og for å holde interessen min lengre, så må en være genuin og enda morsommere.

Notert. Hva er det verste med å gå på date?

- At de fleste dater er middagsdater og det kan bli så kleint hvis en ikke klarer å holde en grei samtale.

Hva får deg til å føle deg sexy?

- Å være på treningssenteret.

Beste reisemål å ta med kjæresten?

- Barcelona eller Roma. Det er uendelig med ting å se og gjøre. Maten og atmosfæren er også helt fantastisk i begge disse byene.

make a wish Et innlegg delt av Cecilie Nordahl (@cecinordahl) søndag 28. Mai. 2017 PDT

Kan du fortelle kort hvordan Instagram-suksessen startet?

- Det aller første som skjedde var at en golfside på Instagram med masse følgere la ut en av mine golfsving-videoer. Deretter var det flere populære college-sider på Instagram som repostet bildene mine.

what I currently miss about the US... Top Golf (I was that dork who brought my own clubs) #topgolf #golf #girlsthatgolf Et innlegg delt av Cecilie Nordahl (@cecinordahl) lørdag 07. Jan.. 2017 PST

- Hvor mye tjener du på Instagram-kontoen din?

- Akkurat nå har jeg ingen inntekt fra Instagram. Jeg får produkter eller behandlinger mot at jeg legger ut en post eller tre.

wishing you all a fabulous weekend 💙 I'll be at work 🙋🏼🙋🏼✈️ Et innlegg delt av Cecilie Nordahl (@cecinordahl) fredag 27. Jan.. 2017 PST

- Du har jo over 120.000 følgere på Instagram. Personlig har jeg så vidt 300. Har du noen gode tips til en utrent, delvis alkoholisert og gambling-avhengig journalist til hvordan jeg kan mangedoble min følgerskare?

- De tre tingene tror jeg du kan nå ekstremt langt med! Haha. Men, gode kvalitetsbilder som følger et emne er mitt tips.

Hvor mange dick pics får du i snitt per dag?

- Vet du hva... det var utrolig mye i begynnelsen, men nå er det heldigvis roet seg ned så jeg får ikke ett per dag en gang. Håper det fortsetter slik.

Som pen og populær kvinne på Instagram, har du mottatt mange slibrige tilbud?

- Ja, det har jeg dessverre. De blir bare ignorert.

tank game strong ❤️ Et innlegg delt av Cecilie Nordahl (@cecinordahl) onsdag 26. Aug.. 2015 PDT

Hva er de topp tre flaueste kommentarene du har fått på Instagram?

- Det er så mange rare og flaue kommentarer at det er morsomt, men jeg sletter ingen. Folk skal ha lov til å si det de vil. Ta en titt gjennom kommentarfeltene mine en dag du kjeder deg - det er underholdning.

Hva har du gjort, men aldri skal gjøre igjen?

- Jeg har hatt kontorjobb og det er ikke noe for meg. Jeg er for rastløs til det.

10/10 office view Et innlegg delt av Cecilie Nordahl (@cecinordahl) mandag 11. Sep.. 2017 PDT

Vil du helst bli likt eller respektert?

- Respektert.

Du er for øyeblikket med i en modellkonkurranse i regi av Maxim. Hva fikk deg til å melde deg på der?

- De sendte meg flere e-poster om at jeg hadde blitt håndplukket for å være med. Så jeg tenkte jeg kunne gjøre det for moro skyld.

Om du vinner konkurransen, får du 25.000 dollar. Hva skal du bruke pengene på?

- Jeg tror jeg er langt unna å vinne. Men, hvis det skulle skje, vil jeg kjøpe meg en drone, ta fri fra jobben en måned eller to, dra med meg en venninne og reise til Asia og Sør-Amerika. Der vil jeg filme så mye som mulig; forskjellige destinasjoner, kulturen, folket.

click the link in my bio once a day ... if u want (also, look at all the delicious food I made today- on my story 😋) Et innlegg delt av Cecilie Nordahl (@cecinordahl) torsdag 14. Sep.. 2017 PDT

Hvor god er du i golf?

- Golfkøllene har jeg lagt på hyllen nå, men jeg avsluttet college-karrieren med rundt to i handicap.

Hvordan er det å være god i en mannsdominert idrett?

- Da jeg var liten likte jeg ikke golf i det hele tatt. Mine foreldre måtte betale meg i klær eller noen mynter for å få meg på trening. Ja, for å i det hele tatt fortsette med golf. Utenom trening var det jo kjekt å spille turneringer på en god dag og det er alltid gøy å vinne over menn - de blir som oftest overrasket.

Skal vi dømme fra Instagram-kontoen ser du ut til å elske å trene rumpa. Gi oss dine topp tre rumpeøvelser.

- Ja, med Jen Selter som inspirasjon for tre-fire år siden så har det vært stort fokus. Mine topp tre er:

Barbell hip thrust

Abductor maskin

Hyperextension maskin

Hva gjør du nå du ikke reiser, jobber, trener eller spiller golf?

- Jeg sover, ser på serier og/eller spiser. Jeg er ute på byen en gang i ny og ne, men som oftest kun når det er noe spesielt å feire. Ellers koser jeg meg med venner, spiser god mat og drikker litt vin.

Hva er det dummeste/rareste rykte du har hørt om deg selv?

- Jeg har heldigvis ingen rykter om meg som jeg kommer på.

Kan du beskrive deg selv med tre ord?

- Treningsfreak, mat-monster, reiselysten.

Har du noen sprø kjendishistorier fra inn – og utland?

- Jeg har mange sprø historier, men dessverre ingen som involverer kjendiser. De er veldig greie å ha med å gjøre som passasjerer.

🌞 Et innlegg delt av Cecilie Nordahl (@cecinordahl) torsdag 10. Aug.. 2017 PDT

Hvem er Norges heiteste mann og kvinne (og ja, Side3-journalister er inkludert i utvalget)?

- Astrid S er Norges heiteste kvinne. Å plukke ut én mann er ekstremt vanskelig, så det blir en delt førsteplass mellom Side3-journalist Adrian Møller Haugan og Lavrans Solli.

Å, slutt da Cecilie. Jeg rødmer her. Men takk. Siste spørsmål, man sier «blondes have more fun». Stemmer det?

- Selvfølgelig.

Følg Cecilie på Instagram her og stem på henne i Maxims konkurranse her.