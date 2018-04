Norsk «snipergranat» treffer innenfor 30 meter fra 40 km unna

Feltartilleriet har tradisjonelt blitt kalt hærens storslegge med evnen til å hamre løs på en fiende på drøyt to mils avstand. Nyere artillerikanoner med lengre løp har gjort det mulig å skyte på avstander over 40 kilometer.

I tillegg til å dekke et område som er 75 prosent større, vil den økte avstanden til kampområdet også bety bedre sikkerhet for egne styrker som skal bemanne skytset og sørge for forsyninger.

Å få en artillerigranat til å fly fire mil og få den til å treffe det man sikter på, er en stor utfordring. En løsning kan være å utstyre granatene med styrefinner og GPS- eller laserstyring. Det gir meterpresisjon, men gjør hver granat så dyr at det begrenser antallet en hær har råd til å kjøpe inn.

BLI ABONNENT: Denne artikkelen er hentet fra Vi Menn. Klikk på bladet for å abonnere eller les hele arkivet på vimennpluss.no.

Nammo på Raufoss har derfor i samarbeid med Forsvarsmateriell startet utviklingen av 155mm IM HE-ER-granaten. Istedenfor å bruke styresystemer, har de brukt erfaringene fra produksjonen av sniperammunisjon og rakettmotorer til å lage en 44 kilos sniperkule.

Granatene som hittil er blitt brukt av det norske feltartilleriet, er basert på den amerikanskutviklede M107-granaten som har vært i bruk i nesten 60 år.

Når den blir skutt fra maksimal avstand på drøyt 20 kilometer, har den en treffmargin på over 100 meter. Med den nye 155mm-sprenggranaten, som kan brukes av neste generasjon feltartilleri i Forsvaret, synker feilmarginen ifølge Nammo til under halvparten på samme avstand.

Ifølge forsvarsekspertene i Janes.com skal treffsikkerheten være helt ned mot 30 meter. Granatprosjektilet har fått en rekkevidde på over 40 km.

Det tilsvarer presisjonen som skal til for å kaste en basketball opp i kurven fra drøyt 300 meters hold. Og treffe hver gang man kaster.

Da granatene ble testavfyrt på maks rekkevidde sommeren 2016, måtte deler av luftrommet over Sør-Sverige stenges der testene ble utført. Årsaken var at granatene gikk helt opp i 16.000 meters høyde på vei ut til målet. Til sammenligning er maksimal høyde for et passasjerfly 12.000 meter.

På slike høyder tilbringer granaten opptil et par minutter, og måten den oppfører seg på under flukten er kritisk for presisjonen.