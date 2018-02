Norge i toppen på Pornhubs OL-statistikk

Olympiske leker i Pyeongchang er i full sving og de norske utøverne har (som vanlig) lagt ned en utrolig innsats som har resultert i en haug med medaljer. Nå viser det seg at det er ikke bare medaljestatistikken Norge topper. Verdens største pornonettside og generelt tidsfordriv, Pornhub, har nemlig tatt en nærmere titt på andre ting folk pusser på enn medaljer under De olympiske leker.

Norge øker



Ifølge statistikkavdeling til voksen-nettsiden har alle søk som involverer ordene «Olympic» eller «Olympics» økt med hele 561 prosent sammenlignet med perioder uten OL. Søkeord som «nude olympics», «kunstløp» og «hockey» har skutt i været under arrangementet. Aller mest søkt på er «Winter olympics», som har gått opp med hele 3445 prosent (!).

At Norge topper medaljestatistikken ser ikke ut til å bare vekke interesse hos pressefolk fra alle verdens hjørne. Søkene etter «Norway» og «Norwegian» på Pornhub har nemlig økt med hele 52 prosent under De olympiske leker. Om det er skyldes Johannes Klæbo sjarmerende smil etter seieren på sprint eller Ragnhild Mowinckels imponerende kjøring i storslalåm vites ikke.

ØKT: Oversikt over diverse søkeord og land som har fått en oppsving på Pornhub etter OL startet i februar.

Folk verden over ser også ut til å ha fått en større interesse for vertslandet. Søkeordet «Korea» har nemlig økt med hele 112 prosent, sammenlignet med normalen.

POPULÆRT: Sør-Korea skal ha blokkert tilgangen til det aller meste av pornonettsteder, men det stopper ikke Pornhub å ha en oppgang i trafikk fra nettopp regionen i Sør-Korea som arrangerer OL.





Har blokkert pornonettsider



Til tross for at Sør-Korea offisielt har blokkert tilgangen til det meste av pornografiske nettsider, opplyser Pornhub om at trafikken deres fra nettopp Sør-Korea har gått kraftig opp under mesterskapet. De sier derimot ingenting om det det er på grunn av de mange internasjonale deltagerne og pressefolkene som er på plass i landet, eller om det skyldes at sørkoreanerne endelig har funnet en vei rundt muren .

Med over 100.000 kondomer i omløp i deltagerlandsbyen, skulle man kanskje tro at deltagerne hadde mer fellestrening enn egentrening.

