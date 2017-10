Norge får verdens største undervannsrestaurant

Etter planen skal prosjektet Under, ligge ferdig og halvveis under vann i 2019. Fem meter under havoverflaten skal restaurantgjester kunne nyte middagen mens fisk, sel og kanskje noen små hai lever livet på andre siden av et digert vindu i akrylglass.

– Vi har sett sel sveipe innom, sier prosjektleder og forsker Trond Rafoss og legger til at det også er sett pigghå i området. Biologen fra Nibio jobber med å utvikle et undervannslaboratorium tilknyttet Under, sammen med Nofima og Havforskningsinstituttet.

Forskeren planlegger også å stimulere dyrelivet lokalt rundt restauranten, slik at gjestene skal kunne få noen flotte opplevelser.