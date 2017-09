Nordmann avslørte klimaskeptikernes feil

NEW YORK (Nettavisen): Klimaskeptikere liker å vise til at forskningen på klimaendringene og menneskehetens påvirkning ikke er hundre prosent enstemmig. På samme måte som landsbyen til Asterix og Obelix sto i veien for Romerrikets totale dominans, har noen få forskere stått i veien for total enighet i forskningsmiljøet.

Vel, Asterix og Obelix er ren fiksjon, og det viser seg at noe av grunnlaget for klimaskepsisen heller ikke har ordentlig rot i virkeligheten.

En gruppe forskere har nemlig forsøkt å reprodusere resultatene til de 3 prosentene som motsier 97 prosent av forskningen – og de konkluderer med at disse 3 prosentene alle inneholder feil eller mangler.

- Hver eneste en av disse analysene hadde en feil, enten i deres antagelser, metodikk eller analyse, som – når de ble korrigert – førte resultatene deres inn i rekken med flertallet av vitenskapen, sier Katharine Hayhoe ved Texas Tech-universitetet.

Til sammen er det snakk om 38 studier som det siste tiåret har benektet menneskeskapt global oppvarming. Mange av disse studiene ignorerte enkelte elementer og fremhevet andre, viser gjennomgangen til sju forskere som forsøkte å gjenskape disse 38 studiene. To av disse forskerne er norske: Rasmus Benestad og Hans Olav Hygen.

- Jeg har blogget siden 2004, så dette er ikke første gang jeg har avkreftet sånne studier. Jeg fikk spørsmål fra én som lurte på om jeg kunne avkrefte en ny studie, og tenkte først at det var forferdelig mye arbeid, men så tenkte jeg at det kunne være interessant å se om det var likheter. Så gikk jeg igjennom flere, sammen med noen kolleger, og fant at det var mange forskjeller, men det som var felles, er at de hadde vært svært selektive, sier Benestad til Nettavisen.

- Blant annet var det én studie som fjernet halvparten av dataene, de som ikke passet, og det går bare ikke an, forteller Benestad, som er seniorforsker ved Meteorologisk Institutt i Oslo.

Han er påpasselig med å nevne at det finnes feil og mangler blant de 97 prosentene også.

- Det er noen «mainstream»-resultater som også viser feil, men det er så mye vanskeligere å oppdage feilene når de følger samme retning som flertallet. Når du gjør feil, og lærer av det, da gjør du fremskritt. Det å lære av feil, er en utrolig viktig ting. Det er egentlig et dårlig ord. Uansett, når du har gjort et arbeid, er det fint om andre kan se dette arbeidet.

Benestad ønsker full åpenhet om gjennomgangen av disse 38 rapportene og har derfor publisert dette på internett. Likevel er det fremdeles noen som motsetter seg forskningen hans.

- Jeg prøvde å få dette publisert i et tidsskrift som heter «Climate Change», og da fikk jeg tre andre som leste igjennom. Den ene ble helt rabiat og mente at det ikke gikk an å publisere den, men jeg fant ut etterpå at han var en av dem jeg kritiserte. Så jeg gikk til et annet tidsskrift, men redaktøren hadde også sendt ut til en annen skeptiker. Så det er en liten gjeng som ikke vil ha fram informasjon som svekker deres argumenter. Ingen av dem er klimaforskere, sier Benestad.

Det er ikke i vitenskapens ånd å skjule hvordan man kommer fram til et resultat, påpeker seniorforskeren.

- Poenget er å vise beregningene og ha en full åpenhet om hvordan jeg har kommet fram til svarene, og hvorfor jeg mener hvorfor de tar feil.

Selv om gjennomgangen av disse 38 rapportene viser at det i realiteten er 100 prosent enighet om at klimaendringene er menneskeskapte hvis man fjerner alle rapporter med feil og mangler, er Rasmus Benestad overbevist om at det også i framtiden vil eksistere klimaskeptikere.

- Noen av disse klimaskeptikerne er ganske profesjonelle, og de trenger vi, men du har hele spekteret derfra og til de som er betalt av olje. Noen av disse var tidligere betalt av tobakken, forteller Benestad.

Tobakkindustriens propaganda ble til slutt avslørt. Nå er det altså klimaskeptikernes dokumentasjon som er avslørt.