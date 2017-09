Netflix kommer med Madeleine McCann-dokumentar

Madeleine McCann forsvant fra familiens feriested i feriebyen Praia da Luz på Algarvekysten i Sør-Portugal 3. mai 2007, like før sin fireårsdag. Portugisisk politi henla saken i 2008, etter at de tidligere samme år hadde erklært foreldrene Kate og Gerry McCann som mistenkte i saken, men uten å sikte dem. Forsvinningen har fått stor medieoppmerksomhet. Ekteparet McCann har holdt en høy medieprofil og iverksatt en verdensomspennende kampanje for å finne datteren. Britisk politi varsler i mai en betydelig opptrapping av letingen etter den savnede jenta. (Kilde: NTB)