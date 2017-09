Netflix-ansatt skutt og drept i Mexico

Carlos Muñoz Portal, som også har speidet etter lokasjoner for James Bond-filmen «Spectre» og flere av «Fast & Furious»-filmene, ble drept mandag i et avsidesliggende strøk like ved staten Hidalgo, ifølge lokale medier.

Netflix bekrefter dødsfallet i en uttalelse natt til søndag, der de også bekrefter at Portal arbeidet alene med å finne nye lokasjoner til TV-programmet Narcos.

– Vi er klare over bortgangen til Carlos Muñoz Portal, en høyt respektert lokasjonsspeider, og har formidlet våre kondolanser til hans familie, heter det.

– Omstendighetene rundt hans død er imidlertid fortsatt ukjent, og myndighetene arbeider fortsatt med etterforskning, skriver Netflix videre.

Mexico nådde i mai en ny topp på drapsstatistikken i landet, da 2.186 mennesker ble drept i løpet av en måned. Det gir et snitt på 70 drap per dag, en ny rekord siden landet begynte å føre statistikk.

Mange av drapene skyldes stridigheter mellom mektige, og svært voldelige narkokarteller og kriminelle gjenger.

