Netflix-ansatt drept: Escobar advarer selskapet

Mandag ble 37 år gamle Carlos Munõs Portal funnet skutt og drept i et øde område i Mexico.

Portal lette etter egnede steder for innspillingen av den fjerde sesongen av Narkos, som er Netflix-serien om kokainkongen Pablo Escobar.

Etter at dødsfallet ble kjent, har Pablo Escobars bror, Roberto De Jesus Escobar Gaviria (71) advart Netflix mot å spille inn Narkos i Colombia, uten tillatelse fra ham. Gaviaria var svært aktiv i Pablo Escobars virksomhet, blant annet som hans regnskapsfører.

- Det er mitt land



På spørsmål fra Hollywood Reporter om det er utrygt for Netflix å spille inn serien i Mexico eller Colombia, sier han:

- Jeg vil ikke at Netflix eller noe annet filmselskap lager filmer i Medellin (Escobars hjemby red. anm.) eller Colombia som handler om meg eller min bror Pablo uten tillatelse fra Escobar Inc. Det er veldig farlig. Spesielt uten vår velsignelse. Det er mitt land.

I 2015 opprettet Gaviaria selskapet Escobar Inc. i USA. Gjennom dette selskapet krever han en milliard dollar fra Netflix fordi de lager serien Narkos uten hans tillatelse. Netflix har avvist å betale pengene.

- Netflix bør skaffe leiemordere



- Hvis vi ikke mottar pengene, så vil vi stenge deres lille show, sier Gaviaria nå.

Gaviaria sier også at Netflix bør begynne å bruke leiemordere for å beskytte de som jobber med Narkos-serien.

- Hvis du har intellekt, så trenger du ikke våpen. Hvis du ikke har det, så trenger du våpen. Netflix bør skaffe leiemordere til sine folk som sikkerhet.

- For meg er han fremdeles i live



Overfor Hollywood Reporter sier Escobars bror også at han selv ikke anerkjenner historien om at broren ble drept, slik Netflix filmatiserte det i sesong to av Narkos.

- Jeg diskuterer ikke min brors død. Noen sier han er død. Det er alt jeg vet. For meg er han fremdeles i live og min bror, sier Gaviaria.