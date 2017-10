Nesten alle verdens land har fått navnet sitt på en av disse fire måtene

Det er, overraskende nok, nesten umulig å svare på hvor mange land som finnes i verden. Men vet vi hvor de ulike landene har fått navnene sine fra?

Det finnes to ulike tolkninger av navnet Norge. Den tradisjonelle forklaringen er at det kommer fra norrønt og betyr «veien mot nord» eller «landet mot nord», men på midten av 1800-tallet ble det også lansert en teori om at Norge betyr «smalt eller trangt sund».

Ifølge Quartz har nesten alle verdens land blitt oppkalt på en av disse fire måtene:

1. Etter et stammenavn

De aller fleste landene er oppkalt etter ulike stammer, riker eller etniske grupper. Dette gjelder spesielt for europeiske land.

Eksempler: Frankrike kommer fra frankere, Italia fra Vitali-stammen og Vietnam kommer fra «Bách Việt», en stamme som bodde i sørlige Kina og Nord-Vietnam.

Papua Ny-Guinea har fått navnet sitt fra en beskrivelse av deres innbyggere. Ilhas dos Papuas betyr «øyene til de med krøllete hår».

2. Etter et beskrivende trekk ved landet

På andreplass på oppkallingslista kommer de landene som har fått navnet sitt etter et beskrivende trekk.

Eksempel: Algerie har fått navnet fra hovedstaden Alger, som betyr «øyene». Costa Rica betyr «rik kyst». Barbados har fått navnet sitt fra det spanske ordet «barbado», som betyr «skjegget, rotskudd», og som mest sannsynlig er en henvisning banyantrærne, som har rotskudd som kan minne om skjegg.

3. Etter en retningsbeskrivelse av landet

Ifølge Quartz er det rundt 25 land som har fått navnet sitt etter hvor de ligger.

Eksempler: Navnet Australia kommer fra det latinske ordet «Australis», som betyr sydlig eller sørlandsk. Nippon-koku, som er navnet lokale innbyggere ofte bruker for Japan, betyr «solopphavsland», og referer til at landet er øst for Kina, i retning soloppgang for kineserne.

Skal vi gå etter vår tradisjonelle tolkning av navnet Norge, altså «landet mot nord», så faller vi inn under denne kategorien. Den andre tolkningen, hvor Norge betyr «smalt eller trangt sund», setter oss i kategori 2.

COLOMBIA har fått navnet sitt etter Kristoffer Colombus.

4. Etter en viktig person, mest sannsynlig en mann



Det er også rundt 25 land som er oppkalt etter en historisk person av viktighet for landet, nesten utelukkende menn.

Eksempler: Filippinene har fått navnet sitt etter Spanias kong Filip II, mens Colombia er oppkalt etter Kristoffer Columbus. Den søramerikanske politikeren Simón Bolívar, som ledet frigjøringskampen mot de spanske koloniherrene i flere sør-amerikanske land, har fått to land oppkalt etter seg: Bolivia og Venezuela, hvis fulle anvn er «Bolivarian Republic of Venezuela». USA har fått navnet sitt fra den italienske oppdageren Amerigo Vespucci, som var den første til å bevise at Brasil og Vestindia ikke representerte den østlige utkanten av Asia.

De som faller utenfor

For rundt 20 av verdens land, er betydningen bak navnet ukjent, og kan derfor ikke kategoriseres. I tillegg er det noen land som ikke passer inn under noen av de fire kategoriene.