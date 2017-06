Navy SEALs fire knep for å unngå drukning

Til tross for at kvikksandulykker er relativt sjelden i Norge, kastet mange lesere seg over artikkelen om hva du skal gjøre om du sitter fast i kvikksand.

Dessverre er det en annen problemstilling som er mye mer aktuell nå som vi er inne i sommermånedene. Rundt hundre nordmenn drukner hvert år.

Her kommer tips signert hardhausene i amerikanske Navy SEAL for å overleve dersom du holder på å drukne.

Den amerikanske spesialstyrken Navy SEAL trener på å overleve en rekke livsfarlige og uforutsette situasjoner. Den tidligere marinejegeren Clint Emerson har samlet noen av disse triksene i boken "100 Deadly Skills".

Råd 88 tar for seg fire metoder for å overleve drukningsforsøk.

I spesialstyrkens scenario har man havnet i vannet med armene bundet bak på ryggen. Vi håper det er en ekstremsituasjon ingen av våre lesere havner i, men dersom metodene fungerer når noen faktisk ønsker deg død, tror vi de kan være nyttige å kjenne til under vanligere omstendigheter også.

En kan dessuten se for seg situasjoner hvor en har brukket en eller begge armene eller en har viklet seg inn i klær eller andre ting en ikke kommer raskt fri fra.

Når det gjelder selvoppholdelsesdrift i vannet, er pustekontroll nøkkelen til overlevelse. Med lungene fulle av luft, har kroppen oppdrift, så å trekke pusten dypt og puste raskt ut er viktig. Det er vanskeligere å holde seg flytende i ferskvann, men likevel mulig. Å få panikk, som kan føre til hyperventilering, er fiende nummer én i forhold til å overleve. Clint Emerson i boken «100 Deadly Skills».

Å holde kroppen i bevegelse er kjernen i å holde munn og nese over vann.

1. PÅ GRUNT VANN: Pust raskt ut, og la deg synke til bunns med bena mot bunnen. Krøk deg sammen og spark fra slik at du når overflaten. Pust inn og raskt ut igjen. Gjenta prosessen til du er kommet i sikkerhet.

2. HOLD DEG FLYTENDE: Med ansiktet ned i vannet, bøy knærne fram mot magen og pust ut. Spark bakover og bøy ryggen slik at du får ansiktet over vann igjen. Pust inn. Gjenta.

3. FLYT OG FLYTT DEG: Tilsvarende punkt 2, men prøv å holde kroppen så rett så mulig slik at du beveger deg framover i vannet når du sparker ifra.

4. ROTÉR I VANNET: Roter kroppen rundt på ryggen og pust inn. Snu kroppen rundt slik at ansiktet kommer ned i vannet og pust ut. Rotér tilbake og pust inn. Gjenta.