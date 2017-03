Nakenmodell kan bli kastet ut fra studiene

Det melder TV2, som forteller at den tidligere Paradise Hotel-deltakeren Lene Antonsen opplever at hun kan få nervesammenbrudd fordi skolen gjør denne vurderingen, skriver Gjengangeren.

– Det er tragisk, sier hun til TV-kanalens nettside.

Selger toppløsbilder



Der fremgår det videre at Antonsen går førsteåret på vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Østfold. Når hun ikke leser fag, driver hun en sms-tjeneste.

Der kan man sende henne penger og få toppløsbilder i retur. Hun har også vist brystene i magasiner.

Høgskolen i Østfold har en egen person som er ansvarlig for hvor skikket studentene vil være i arbeidslivet. Da Liv Berit Fagerli fikk høre om Antonsens toppløsaktiviteter, ble Horten-jenta meldt til en egen nemnd som skal vurdere om hun får lov til å fortsette studiene. Denne nemnda skal behandle saken senere.

Blondinekampen

– De angriper utseendet mitt og sier at hvordan jeg ser ut gjør meg dårligere skikket. Det gjør sinnssykt vondt, og det er trakassering fra øverste hold på skolen. Jeg føler ikke at privatlivet har noe som helst med jobben å gjøre. Det at jeg tar lettkledde bilder sier ingenting om min omsorgskompetanse, og det jeg gjør har ingen konsekvenser for andre, sier Antonsen til TV2.

Den tidligere reality-deltakeren sier videre at hun skiller de ulike rollene, og forstår ikke hvorfor man skal oppsøke bildene hvis man ikke liker dem. Antonsen har også tidligere deltatt i realityserien «Blondinekampen».

