Nå kan du vinne én milliard kroner på fotball-VM. Men det er én hake

Torsdag 14. juni 2018 er dagen fotballfans over hele verden ser frem til. Det er nemlig datoen da verdensmesterskapet i fotball sparkes i gang i Russland.

I løpet av én måned vil 32 lag kjempe om tittelen som verdens beste fotballnasjon. Stjerner som Neymar, Cristiano Ronaldo og Mohamed Salah er blant dem som vil være til stede for å spille for sine respektive nasjoner. Som vanlig er ikke Norge med, men det betyr ikke nødvendigvis at mesterskapet vil være noe kjedeligere for den grunn.

Det Isle of Man registrerte spillselskapet Stars kjører nemlig i gang en VM-konkurranse som kan gjøre mesterskapet til en meget spennende affære for nordmenn. Klarer du nemlig å tippe riktig utfall i alle de 64 kampene som spilles, kan du vinne én milliard norske kroner.

Ja, du leste riktig: Én milliard norske kroner.

Ikke bare pengepremie



Ifølge en pressemelding fra Stars er dette den største tippekonkurransen noensinne målt i pengepremie. Tippekonkurransen er åpen for alle personer bosatt i Norge, Finland, Sverige og Storbritannia. Det koster ingenting å delta en gang, men skal du ha flere forsøk må du være kunde hos spillselskapet. Dersom flere personer har riktig utfall i alle kampene, vil premien fordeles likt mellom vinnerne.

I tillegg til pengepremien, vil det være andre belønninger å hente for dem som ikke når helt til topps. Markedsdirektør i selskapet, Christopher Coyne, skriver i pressemeldingen at tanken er å «sikre en morsom, underholdende og spennende opplevelse for alle som deltar».

– Hovedkonkurransen der du kan vinne én milliard er unik i seg selv. I tillegg har vi sørget for at kampanjen omfatter flere aktiviteter under våre ulike varemerker, sier han.

Fristen for å delta er natt til 14. juni, altså dagen før åpningskampen mellom verstnasjonen Russland og Saudi-Arabia spilles.

PR-stuntet virker kanskje for godt til å være sant, men Stars hevder at konkurransen er 100 prosent ekte. De understreker dog at for å vinne én milliard må man ha riktig utfall i alle de 64 kampene.

Synd at blekkspruten Paul er død.

Må skatte



Skulle du være så heldig å vinne, vil du uheldigvis ikke sitte igjen med én millard norske kroner. Skatteetaen opplyser til Side3 at skulle en nordmann eller kvinne stikke av med premien, vil de blir skattelagt som normalt.

- I utgangspunktet er gevinster fra utenlandske spill skattepliktige når gevinsten er over kroner 10.000. Da er hele gevinsten, med fradrag for innsatsen i det konkrete spillet, skattepliktig og skal normalt beskattes som kapitalinntekt. Skattesatsen er 23 prosent per 2018, skriver Skatteetaen i en epost til Side3.

Med andre ord vil man «kun» sitte igjen med 770 millioner kroner etter staten har fått sitt.

Kan leve godt med det.