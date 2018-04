Nå blir Audi A6 litt hybrid

Til høsten kommer en ny versjon av Audi A6 Avant, altså stasjonsvognutgaven av A6. Den er 4,94 meter lang, 1,89 meter bred og 1,47 meter høy, og er dermed like lang som forgjengeren, men litt bredere (2 cm) og høyere (1 cm).

Bagasjeromsvolumet er 565 liter med baksetene i bruk, 1680 liter med ryggene på baksetene felt ned. Det innebærer at bagasjeplassen er den samme som hos forgjengeren. Kanskje ikke så imponerende, men baklukevinduet må være klassens skråeste, like skrått som i gamle Audi 100 Avant. Vinkelen skal være akkurat den samme som forgjengermodellen som ble solgt fra 1983 til 1991, ifølge designsjef Marc Lichte.

SKRÅTT: Nye Audi A6 Avant skal ha samme vinkel på bakruten som Audi 100 Avant som ble lansert i 1983.

1983: Audi 100 Avant (C3) fra 1983.

Topp kvalitetopplevelse

Ser vi på oppgitte tall har Audi A6 Avant noe mindre bagasjeplass enn sine tyske konkurrenter: BMW 5-serie Touring har 570/1700 liter, mens Mercedes E-klasse har aller mest lasteplass på 640/1820 liter.

I stedet for å lage det største bagasjerommet, har Audi satset på å gi baksetepassasjerene mer plass. Journalister fra Auto Bild har prøvesittet i Audien, og mener at beinplassen nå er best i A6 av de tre. Kvalitetsopplevelsen i interiøret er som vanlig for A6 på topp – det gjør ingen bedre enn dem, ifølge Auto Bild.

Som ekstrautstyr fås den samme infosentralen kalt MMI touch response som i A7 og A8. Det betyr Virtual Cockpit, altså en sjåførskjerm som du langt på vei kan velge hva skal vise, pluss en 10,1-tommersskjerm sentralt plassert på dashbordet og en 8,6-tommersskjerm under den igjen. Dette er et knappefritt system der alt betjenes via berøringsskjermen. Den midtplasserte dreiemusa er borte.