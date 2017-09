MOUNT EVEREST skal måles på nytt.

I oppveksten er det gjerne høyden på to fjell man får banket inn i hjernen. Galdhøpiggen, som er 2469 meter, og Mount Everest, som er 8848 meter.

Snart må du kanskje lære deg høyden på sistnevnte på nytt.

Verdens høyeste fjell, Mount Everest, ble i 1954 målt til 8.848 meter over havet. Nepal skal nå bruke moderne teknologi til å måle på nytt.

Målingen fra 1954 på 8.848 meter ble utført av et indisk byrå og er vidt akseptert som riktig.

Ifølge den nepalske regjeringens statistikkbyrå, som har ansvar for kartlegging, skal myndighetene for første gang måle Mount Everest på nytt.

– Vi jobber med å utarbeide metodikk og søker hjelp fra internasjonale eksperter, sier byråets direktør Ganesh Prasad Bhatta.

Målingen begynner i november.

– Vi sender opp to lag med sherpaklatrere i ekspedisjonen. Dernest skal vi finne punkter som fjellet skal måles fra, forklarer Bhatta.

De kommer til å bruke både ny teknologi som GPS og tradisjonelle metoder som trigonometri.

Arbeidet tar utgangspunkt i landsbyen Banshghari, i Udaypur-distriktet sørøst i Nepal.

– Vi har allerede målt landsbyens høyde over havet. Arbeidet vårt begynner der, sier Bhatta og legger til at jobben med å måle verdens høyeste fjell kommer til å ta to år. Prosjektet er ventet å koste i overkant av 15 millioner kroner.

