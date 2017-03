XC90 Polestar: Volvos store SUV skal bli elbil

Volvo har sagt at de vil komme med hel-elektriske biler i tillegg til de ladbare hybridene de har stor suksess med.

Litt overraskende er det kanskje at det er SUV-ene XC90 og den helt nye XC60, som avdukes på bilutstillingen i Geneve i dag som trolig blir de første ut.

Det er det Volvo-eide selskapet Polestar som står bak utviklingen av det de selv kaller en høyytelses-elbil.

Utfordrer Tesla

Polestar ble kjøpt opp av Volvo i 2015 og har lenge vært kjent som Volvos samarbeidspartner innen racing og motorsport. Nå kommer egne Polestar-modeller fra Volvo på samme måte som RS-modeller fra Audi, M-modeller fra BMW og AMG fra Mercedes.

Nå ser Polestar også på elbilsatsningen til Volvo i tillegg. Mye tyder på at de starter med SUV. Teknologien og erfaringene vil så filtreres videre nedover i modellrekken.

Den første modellen skal være klar i 2019, det kommer fram gjennom uttalelser på bilutstillingen i Geneve akkurat nå:

Rekkevidden skal være på minst 500 kilometer og ytelsene skal det heller ikke være noe å si på, selv om de ikke er klare enda. Men vi tar neppe feil om vi sier at denne kan bli en utfordrer til Tesla Model X.

Selger mye SUV

Man kan saktens undres litt over at man satser på SUV som første elbil. Men forklaringen er like enkel som logisk.

Mer enn 50 prosent av Volvo-salget er per i dag SUV-er. Når vi i tillegg vet at det nå har kommer en helt ny XC60 og en helt ny XC40 mot slutten av 2017, ja så gir el-satsningen på SUV-er mening.

Volvos første bil som blir bygget som elbil fra bunnen av er heller ikke langt unna. Den skal baseres på den helt nye CMA-plattformen, som skal danne utgangspunkt for alle mindre biler fra Volvo i årene som kommer.

