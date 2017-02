Vurderer 50 nye bomstasjoner i Oslo

– I dag er det slik at cirka halvparten av bilturene i Oslo ikke bidrar med bompenger. Derfor ser vi på et system som i bedre grad fordeler bompengebyrdene på flere bilister, sier Terje Rognlien, leder i Oslopakke 3-sekretariatet, til NRK.

I Oslopakke 3-avtalen som staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune ble enige om i fjor, skal det innføres nye bomstasjoner i flere omganger.

Innen 1. april skal sekretariatet legge fram et forslag til plasseringer og takster i nye bommer som skal iverksettes fra 2019. Flere varianter vurderes, men NRK har fått tilgang til en skisse som ble presentert tidligere i februar.

Denne skissen inneholder blant annet en ny indre bomring langs ring 2, og den indre bomringen får en arm nordøstover via Sinsen, slik at trafikk mellom øst og vest, blant annet på ring 2, må betale. Det innføres også nye bommer på bygrensa mot Romerike og Follo.

Rognlien understreker at det vil bli arbeidet med ulike ordninger for rabatter og ordninger der det blir billigere å passere flere bomstasjoner innenfor et kort tidsrom.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) i Oslo sier hun er åpen for å vurdere flere modeller.

– Det viktigste for meg er at endringer i bomringen bidrar til å redusere luftforurensningen og biltrafikken i Oslo, sier hun og legger til at foreløpige beregninger viser at en bomring langs ring 2 vil ha en positiv effekt i området.