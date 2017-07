Volvos søstermerke avslører ny modell – og en helt spesiell knapp

De kinesiske eierne av Volvo, Geely, har flere baller i luften. Blant annet har de gitt verden noe så sjeldent som et helt nytt bilmerke, med det noe "formelle" navnet Lynk & Co.

Tidligere i år viste de sin aller første modell, som kort og godt heter 01. Det er en SUV som kommer på markedet i Europa i 2019.

De har også vist konseptbilen 03, som er en sedan.

Og nå avslører Lynk & Co-sjefen, Alain Visser, at andre modell ut, 02, blir en crossover.

02

Visser forteller til britiske Auto Express at dette blir en litt lavere og mer kompakt modell enn SUVen 01.

Sjefen for det ferske bilmerket avslører også at den skal få et sporty design.

– En Lynk & Co-modell er en sportslig bil, og vi vil at designet skal kjennes ungdommelig, uten å være flashy. Den skal også ha en smidig, sporty og europeisk kjøreopplevelse, fortsetter Visser.

Selv om det altså avsløres en del detaljer rundt Lynk & Cos andre modell ut, er det en stund fram i tid før den kommer på markedet. Vi snakker trolig 2020/2021.

Deretter kommer altså 03-sedanen som allerede er vist i konseptform.

Lynk & Co satser på et sporty og ungdommelig design – her representert ved 01 – og lover at kjøreegenskapene skal matche utseendet.

Leie ut bilen

Lynk & Co jobber også med å tilby en annerledes måte å eie bil på. De vil ikke bare selge og lease ut biler, men også tilby utleie. Visser forklarer:

– Som eier av bilen kan man for eksempel betale en månedlig sum, der bilen din gjøres tilgjengelig for utlån til andre. La oss si at du betaler en viss sum for at bilen skal være tilgjengelig for utleie fem dager i måneden, der den ellers bare ville stått parkert på for eksempel en flyplass, forklarer Visser.

Tanken er at du i denne perioden skal kunne tjene en god slant penger disse dagene, i stedet for at bilen står og samler støv.

Systemet vil basere seg på en App, og bilen vil hele tiden være koblet opp mot internett.

De som vil leie bilen vil også registrere seg, og kan betale en sum for å ha en bil tilgjengelig en viss periode. For eksempel en måned eller en uke, eller et visst antall kilometer.

Utleie-knapp

Interiøret er i stor grad tradisjonelt, med touchskjerm. På denne blir det også en knapp du kan bruke når du ønsker å leie ut bilen din.

Systemet fungerer slik at interesserte brukere logger seg på. Så kan disse få melding når biler er tilgjengelig for leie. I stor grad det samme prinsippet som i dag brukes av andre bildelingstjenester.

Appen vil være tilgjengelig både på mobiltelefonen og i bilen, og tanken er at infotainmentsystemet vil ha en knapp du kan trykke på for å vise at bilen er tilgjengelig.

– Du bestemmer hvor lenge den skal være åpen for leie, og også hvem som kan bruke den, forteller Visser.

Det ferske bilmerke vil også bruke utradisjonelle metoder når det kommer til salg, og belager seg på internett, forhandlere i store kjøpesenter og pop up-forhandlere.

