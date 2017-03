Volvo XC60 ladbar hybrid Volvo XC60 T8: Du sparer 150.000 kroner - og får et kraftverk under panseret

Synes du det høres litt kjedelig ut? Ja, da har Volvo en modell som virkelig treffer perfekt i det norske bilmarkedet. XC60 kommer nemlig også som ladbar hybrid. Det betyr mye mindre avgifter, samtidig som den har et realt kraftverk på hele 407 hestekrefter under panseret. Startpris på denne? 690.000 kroner!

Vi snakker om andre generasjon av SUV-en XC60. Dette er en bilmodell som har vært Volvos bestselger i flere år. Den nye blir dermed svært viktig for svenskene i årene framover.

SKRYT FOR INTERIØRET: Volvo har fått mye skryt for interiørene sine de siste årene, XC60 er ikke noe unntak.

Denne biltypen har nesten firedoblet salget

Bare 40.000 i avgift

Det skiller altså ikke mer enn 75.000 kroner mellom disse to, det gjør at de aller fleste norske XC60-kjøperne nok kommer til å gå for ladbar hybrid.

Forskjellen blir så liten fordi ladbare hybrider kommer svært gunstig gjennom det norske avgiftssystemet.

Kjøper du XC60 med 190-hesters dieselmotor, bidrar du med 190.000 kroner til statskassen i form av avgifter. På T8 hybrid er det til sammenligning ikke mer enn snaue 40.000 kroner i avgift. Det gjør altså underverker med prisen.

Du kan få sprekere bil, uten å betale avgift