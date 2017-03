Volvo-nykommer knuser alle rekorder

Drømmebil for svært mange nordmenn.

Å selge 750 biler på bare ett døgn skal nærmest ikke være mulig.

Allikevel var det akkurat det Volvo gjorde da de åpnet for bestilling av sin nye SUV XC60. Det tilsvarer biler på 600 millioner kroner det... Og er i utgangspunktet ganske vilt.

Den knuser dermed alle tidligere rekorder. De har det jo vært noen av for Volvo de siste årene. Det startet med "storebror" XC90 for et par år siden. Det fortsatte med helt nye Volvo S og V90 - og nå altså XC60.

Volvo var på forhånd veldig sparsommelig med opplysninger og bilder av nykommeren, som ble lansert på bilutstillingen i Geneve for et par uker siden. Dermed fikk de maksimal oppmerksomhet rundt bilen. Noe som altså viste seg å fungere usedvanlig godt – ordrebunken tatt i betrakting.

Salgsdirektør Hermod Wallestad i Volvo Car Norge.

Volvo-rekorder for fall

– Ja, dette er vi naturlig nok veldig godt fornøyde med. Vi mottok 662 kundeordrer allerede den første dagen vi åpnet for salg. Etter 24 timer hadde vi solgt 750 XC60, sier salgsdirektør Hermod Wallestad i Volvo Car Norge.

– Salget hittil utgjør rundt halvparten av det årsvolumet vi opprinnelig planla for XC60 for 2017.

Volvo bekrefter: XC40 kommer i år

Han legger også til:

– Men det stoppet ikke der. Vi satte faktisk ny rekord på antall solgte Volvo-biler i løpet av en enste uke også. Hele 1.005 biler. Det har vi i Volvo aldri gjort tidligere, sier en tydelig fornøyd Wallestad.

Det er det neppe mange andre i norsk bilbransje som har gjort heller...

