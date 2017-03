Volvo med det beste fra to verdener

20 år har gått siden Volvo kom med sin første Cross Country-modell. V70 Cross Country var egentlig en liten nødløsning: SUV-ene var i ferd med å ta store markedsandeler, særlig i USA. Men Volvo manglet SUV og tapte salg på det.

Da kom noen opp med ideen om å lage en "offroad-utgave". Da gamle, gode 850 stasjonsvogn fikk en facelift og skiftet navn til V70, laget man samtidig en spesialutgave med høyere bakkeklaring og en dose styling. Den ble umiddelbart en suksess, og enda bedre gikk det da helt ny modell kom på markedet og skiftet navn til XC70.

Nå er XC70 historie. Volvos store stasjonsvogn har skiftet navn til V90 og nå introduseres V90 Cross Country i Norge.

Vi har dratt til svenskenes vintersport-stolthet Åre for å teste bilen under skikkelige vinterforhold. Det handler om realt vinterføre og også en tur på isbane.

Over 800 nordmenn har bestilt V90 Cross Country allerede før den var i landet. Nå skal vi finne ut om de har gjort et smart valg eller ikke.

Ekte vinterbil: Volvo har lange tradisjoner med denne biltypen, V90 Cross Country følger opp suksessen med to generasjoner XC70.

Hvordan er den å kjøre?

Bakkeklaringen er økt med så mye som seks centimeter. Det vises godt designmessig, men på kjøreegenskapene er det ikke lett å merke det. Bilen har nødvendigvis litt høyere tyngdepunkt, men Volvo-ingeniørene har gjort en god jobb med å skjule det.

Volvos avanserte SPA-plattform ligger i bunnen. Den har fokus på trygge og komfortable kjøreegenskaper. Det finnes mer kjøreglade biler i denne klassen, men ikke mange som er mer komfortable. Dette understrekes av god støydemping (bare piggdekkene på testbilen høres litt) og svært gode seter.

På isete og glatte veier merkes det at Volvo kan ett og annet om å lage vinterbil. Bilen er trygg og stabil, samtidig som premiumfølelsen innvendig er med på å underbygge følelsen av gjennomført luksusbil.

Seks centimeter ekstra bakkeklaring gir svært god framkommelighet.

Er dette verdens villeste luksusbil?

Hvordan er plassen?

Nye V90 er et brudd med lange stasjonsvogntradisjoner hos Volvo. De største stasjonsvognene deres har alltid hatt fokus på mest mulig plass, foran design. På V90 er det litt motsatt. For premiumkundene er design viktig, og det har Volvo tatt konsekvensen av.

Resultatet er blant annet at bagasjerommet svelger 560 liter, det er en god del mindre enn de største konkurrentene. Likevel skal du ha et ganske ekstremt plassbehov hvis dette blir for lite. Bagasjerommet er også lett å utnytte maksimalt.

Kupeen bærer preg av at vi er i storbilklassen. Foran er det lyst og luftig, to voksne sitter svært godt i baksetet, her er det bare bredden som setter litt begrensninger for tre. Det er bra med oppbevaringsrom og smarte løsninger rundt om i bilen.

Designet har gått litt ut over plassen i bagasjerommet, her får du inn 560 liter.

Her var det helt slutt for Volvo V70

Går den bra?

Deler av testen gjør vi med T6-utgaven, som har 2-liters bensinmotor med 320 hestekrefter. Den har startpris på 820.000 kroner og er en bil nok ikke så mange i Norge kommer til å velge. Her er det realt kraftoverskudd, selv om ytelsene i praksis ikke helt står i forhold til antall hestekrefter.

D5-motoren er et mer naturlig valg. Her snakker vi 2-liters dieselmotor på 235 hestekrefter. Det er en motor som kler bilen veldig bra. Den har de kreftene du trenger til uanstrengte forbikjøringer, samtidig som den er kjapp: 0-100 km/t på 7,5 sekunder er pent for en så stor bil med firehjulstrekk.

Volvo har lange tradisjoner med å lage kompetente vinterbiler, det merkes i nye V90 Cross Country.

Se hva Volvo gjør med motorene sine nå

Finest utenpå eller inni?

Offroadstylingen og den økte bakkeklaringen kler V90-designet. Cross Country ser større og tøffere ut enn opphavet, her fungerer oppskriften akkurat som den skal.

I hvitt kommer offroadstylingen ekstra godt fram.

Men det er litt fargeavhengig. Velger du en farge som ligger nært ekstra-stylingen, drukner den litt. Mest kontrast får du i hvitt, det er en farge som virkelig kler bilen.

Innvendig er det bare små endringer fra V90. Det handler i hovedsak om litt andre farger.

Den store infotainmentskjermen styrer det meste av funksjoner og har bidratt til at antall knapper i midtkonsollen er redusert til et minimum.

Det er med på å understreke følelsen av ryddig og nesten minimalistisk interiør. Materialkvaliteten er høy, her er Volvo fullt på høyde med de tyske premium-konkurrentene.

Lekkert interiør, her er Volvo helt i toppklasse.

Se hva Volvo gjør med motorene sine nå

...og hva er konklusjonen?

Det som startet som en nødløsning har blitt en modell som står på egne og solide bein i Volvos modellutvalg.

VOLVO V90 CROSS COUNTRY Modell: D5 AWD Aut Motor: 2-liter diesel Effekt: 235 hk / 480 Nm Forbruk: 0,53 l/mil 0-100 km/t: 7,5 sek. Toppfart: 230 km/t Bagasjerom: 560/1526 liter Lengde x Bredde x Høyde: 493 x 189 x 154cm Pris fra: 673.000 kroner

Cross Country gir deg på mange måter det beste fra to biklasser. Du får ekstra bakkeklaring, høy sittestilling og tøffere design, uten at du trenger å kjøre rundt i en stor SUV.

Samtidig har den alle V90-kvalitetene: Solide og trygge kjøreegenskaper, høy komfort og lekkert interiør. Firehjulstrekk er naturligvis gull verdt på vinterføre, den ekstra bakkeklaringen kan være forskjellen på å komme helt fram til hytteveggen, eller ikke.

LES MER: Vi dro på langtur med nye Volvo V90

Startprisen er på 610.000 kroner. I praksis kan du bare glemme å få en "ferdig" utstyrt V90 Cross Country til under 700.000 kroner – og det blir fort en god del dyrere enn det, også.

Men V90 Cross Country forsvarer prislappen sin. Dette er sannsynligvis den aller beste Volvo-modellen akkurat nå og viser til fulle hvor langt svenskene har kommet de siste årene.

Denne artikkelen ble først publisert på Broom.no. Les også:

Avslørt: Her tester Mercedes nye luksusbiler i Norge

Jo, denne tøffingen kommer til Norge

Regnet vasker rett og slett bort strøsand

Den råeste fra Volvo - og den imponerer