Volvo: - Bensinbiler er historie etter 2019

Volvo har sittet litt stille i båten når det gjelder elbiler, men nå smeller de inn bremsene for biler med forbrenningsmotor og annonserer at alle biler Volvo produserer fra 2019 vil ha en elektrisk motor.

Det melder Volvo i en pressemelding den 5. juli 2017.

Det betyr ikke at alle framtidige Volvoer vil være rene elbiler, men også hybridmodeller.

- Denne kunngjøringen markerer slutten for biler med kun forbrenningsmotor, sier volvosjef Håkan Samuelsson i en uttalelse.

Volvosjef Håkan Samuelsson.

Volvo bekrefter at de vil lansere fem rene elbiler mellom 2019 og 2021. Tre vil være Volvos egne biler, mens to vil bære merket Polestar.

Det ble klart i slutten av juni 2017 at Polestar etter mer enn 20 års samarbeid skal skilles ut som eget merke, under Volvo-paraplyen. Volvo og Polestar Performance har samarbeidet om motorsport siden 1996. Polestar har vært for Volvo noe lignende av hva AMG er for Mercedes og BMW M er for BMW.

De øvrige bilene i Volvos sortiment produsert fra og med 2019 vil være en eller annen form for hybridbil.

Initiativet til skiftet kommer antagelig fra Volvos kinesiske eier Geely, skriver CNN Money. Kina, som er verdens neste største handelsnasjon, plages av høy forurensing og har et mål om å ha fem millioner elektriske biler på veien innen 2020.

Over halvparten av verdens elbiler selges allerede i Kina, ifølge en rapport fra det tyske universitetet i Duisberg-Essen.

- Dette handler om kunden. Etterspørselen etter elektrifiserte biler blir stadig større, og vi ønsker å møte kundenes behov i dag og i fremtiden, sier volvosjef Samuelsson i uttalelsen.