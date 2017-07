Volkswagen har avduket elbil-prosjektet Gen.E

Den kanskje mest uvanlige nyheten fra Tyskland er en mobil robotlader som testes sammen med bilen. En rekke bilprodusenter later til å være av den oppfatning at det fryktelig slitsom å plugge en ladekabel i bilen på egen hånd og jobber hardt med metoder for å automatisere prosessen.

Volkswagen sier det på denne måten:

In future, rapid charging of the electric vehicle will be extremely convenient. Mobile robots will connect up the automobile for recharging. Group Research is therefore working on charging robot concepts for underground garages and multi-story car parks. The Gen.E research vehicle is charged by the robot.