Vil ha alle dieselbiler etter september 2009 inn til serviceaksjon

Høsten 2015 ble vi vitne til en av bilhistoriens største skandaler. Da ble det kjent at Volkswagen har jukset med utslippstallene på flere millioner biler.

Det har medført store konsekvenser for bilgiganten. Flere søksmål, skyhøye bøter og tilbakekallinger. Men det er ikke bare Volkswagen som har fått smake på ringvirkningene av Dieselgate-avsløringen.

De siste årene har dieselbiler generelt møtt massiv motstand – også her hjemme. Det siste halvannet året har andelen nybiler solgt med dieselmotor sunket betraktelig. Mens mer enn tre av fire nordmenn valgte diesel på det meste, var andelen i mars i år nede i 25 prosent.

Det er heller ikke lenge siden det ble kjent at Mercedes anklages for utslippsjuks på noen av sine dieselbiler. Kun dager etter at nyheten ble kjent, besluttet Diamler AG å frivillig tilbakekalle tre millioner biler i Europa.

I samme tidsrom meddeler dessuten Audi at de kommer til å tilby en lignende løsning for 850.000 av sine dieselbiler, med seks- og åttesylindrede dieselmotorer.

Vil tilbakekalle samtlige biler

I Dieselgatens hjemland har det lenge vært antydet å innføre dieselforbud i de største byene.

Nå ønsker imidlertid tysk bilindustri og landets politikere å legge en plan for å unngå dette. Man har foreslått å heller tilbakekalle samtlige dieselbiler i landet som er produsert fra 2009 og senere. Så vil en foreta en sofware-oppdatering, litt ala det VW har gjort med sine Dieselgatebiler, for at utslippene skal reduseres. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Tilbakekallingen vil i tilfelle gjelde alle dieselbiler uansett merke, både tyske- og utenlandske modeller. Dessuten omhandler det dieselmotorer som oppfyller kravene til Euro5 og Euro6. Det vil si biler som er produsert etter september 2009.

Målet er på mange måter å ”redde” dieselmotoren ved å gjøre dette, i stedet for å innføre kjøreforbud i byene.

Volkswagen skal kutte over 40 modeller

Software-oppdatering

Software-oppdateringen skal ifølge Reuters redusere NOX-utslippene med om lag 20 prosent.

Denne oppdateringen estimeres til å koste like under 2 milliarder Euro. Altså nærmere 19 milliarder norske kroner.

Den endelige tilbakekallings-planen skal være klar i løpet av august i år. Etter hvert som de aktuelle dieselbilene er oppdatert, skal en komité måle effekten av det reduserte utslippet i både byer og lokalsamfunn. Målet er altså å unngå forbud.

Ifølge Reuters skal det avholdes et stort "Diesel-toppmøte" møte 2. august, der en skal ta endelig stilling til saken.

– På tide

Brooms bilekspert, Benny Christensen, synes planen høres interessant ut.

– Det kan være en fornuftig måte å hindre at dieselbiler som tross alt er ganske nye og har lave utslipp, skal bli "ubrukelige" i byene. Jeg har etterlyst litt mer kreativitet rundt hvordan en skal løse problemet med dårlig luftkvalitet. Et dieselforbud vil gjøre hverdagen svært vanskelig for mange, og vil også være kostbart å gjennomføre. Så får vi jo se om et slikt voldsomme prosjektet i Tyskland gjennomføres og hva resultatene av det blir, sier han.

Hva tror du? Kan dette være en fornuftig løsning?

