Vil fjerne Norges mest trafikkerte vei: - MDG vil skape høyere utslipp og flere ulykker

Torsdag kunne Side3 fortelle at byrådet i Oslo ønsker å gjøre E18 innenfor bygrensen i Oslo mer trafikkfarlig og bygge boliger tett inntil det som i dag er Norges mest trafikkerte vei.

Samtidig ønsker de å bygge boliger tett inntil den reviderte veien - selv om nettopp høy trafikk og boliger tett på veier har vist seg å være et stort problem både på Tøyen og i Groruddalen.

NAF: - Handler om trafikksikkerhet

Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal sier til Side3 at NAF er oppgitt over byrådet i denne saken.

- Vi er litt oppgitt over dette forsøket med å ta en omkamp om E18, som er en riksvei - det er mye mer enn en oslovei. Det er mye gjennomgangstrafikk og tungtransport, sier Sagedal.

- Det er forskjell på Oslos behov og det nasjonale behovet, men dette handler også om trafikksikkerhet.

Byrådet sier at de ønsker å redusere bredden på feltene, som henger direkte sammen med trafikksikkerheten.

- Vi ser jo hvor mye effekt det har på sikkerheten å bygge ut skikkelig motorveier. Vi har jo veinormaler som gjelder, og da må man søke om å få unntak for disse. Det er mye bra byrådet i Oslo gjør for miljøet, men nå må de la E18 handle om mer enn lokale behov. De må realitetsorientere seg litt.

- Kan ikke ha skjønt hva hun skrev under på



Reaksjonen fra Norges Lastebileierforbund (NLF) er sterke:

Administrerende direktør Norges lastebileierforbund Geir Mo

- Det er fristende å ta meget sterke ord i bruk for å beskrive dette forslaget. Jeg skal nøye meg med å si at det kan umulig være seriøst ment. Byråden som har satt sitt navn under dette må ha vært så utkjørt etter å ha syklet til kontoret at vedkommende ikke kan ha skjønt hva hun har skrevet under på, sier administrerende direktør Geir A. Mo i NLF.

- Hun kan umulig være bekymret for verken lokale eller globale utslipp ved en slik politikk. Det er kjent kunnskap at både biler og lastebiler som stamper i kø slipper ut mye mer enn om de får kjøre i jevn hastighet. Å måtte bremse opp og ned på grunn av kø bidrar også til økt forbruk og dermed økte utslipp. Å gjøre motorveien smalere bidrar til mindre trafikksikkerhet og fare for flere ulykker.

- Hele tanken som ligger til grunn for et slikt forslag vitner derfor mer om idemyldring en sen kveld på MDGs partipub, enn seriøs politikk fra Oslos byråd. De som drømmer om dette anbefales å ta frem bildene fra Rådhusgata og Strømsveien før tunnelene under Oslo og gjennom Ekebergåsen ble bygd. Er det virkelig en enda verre variant av dette MDG og byrådet vil tilbake til? Dette er, for å sitere byrådsleder Raymond Johansen i en annen sak siste dagene, «å rakke ned på Oslo», sier Mo.

Han påpeker at et slikt forslag bare kan gjennomføres om det bygges en motorvei under eller rundt Oslo med stor nok kapasitet.

Det har vært flere forslag om hvordan en Ring 4 kan se ut, men NLF ser for seg en vid løsning som henger seg på den nye motorveien som planlegges til Hønefoss, som kan kobles videre til Lunner på Hadeland (Rv 4) - en strekning som i dag primært er E16 av lav kvalitet og mange bakker.

En alternativ tenkt løsning for Ring 4, er en vei som i stor grad strekker seg helt fra Lier, og som holder seg helt nord i Bærum og Oslo - delvis i tunnel - og som til slutt treffer E6 nord for Oslo på Kjeller like ved Lillestrøm.

- Med det underskuddet som er i finansieringen av Oslo pakke 3 vil den heller ikke komme i vår tid. Forslaget fra byråden kan derfor ikke tas seriøst. Hvis ikke Oslos byråd selv forstår det må rett og slett staten gripe inn. Det er tross alt en Europavei av nasjonal betydning vi snakker om her, ikke et bygate på Løkka, avslutter Mo.

- Skadelig politikk

Eirik Lae Solberg, gruppeleder for Høyre i bystyret i Oslo, er forfjamest over forslaget til byrådet.

Gruppeleder for Høyre i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg.

- Jeg mener dette er en en virkelighetsfjern og skadelig politikk for Oslo. Det vil føre mer kø, som også skaper mer forurensning, det vil gå ut over trafikksikkerheten og det vil føre til at biltrafikken vil gå over på lokalveinettet. Det vil igjen gi mer støy og mer luftforurensning lokalt.

- 9 av 17 kilometer på nye E18 er planlagt med tunneler eller lokk, noe som er veldig fornuftig fordi en får trafikke bort fra boligene - og en klarer å skape en bedre knutepunktutvikling. Dette har Oslo fått til både i Bjørvika og Løren, og gir utgangspunkt for en fantastisk byutvikling.

- Dessverre ser MDG seg blind på at dette er en veiutbygging. Hvis man gjør om E18 til en bygate, vil det også føre til mer kø og forsinkelse for næringslivet - i hele landet.

Solberg ser heller for seg å legge trafikken i tunnel den aktuelle strekningen, for å få trafikken bort fra bakken, og gi plass til byutvikling.

- Hva er det som skjer mer Arbeiderpartiet?

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen langer ut på sine Facebook-side mot ønsket om å rasere veien som er statlig eid:

