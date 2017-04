Video viser forskjellen på Teslas Model 3 og Model S

Det nærmer seg produksjonsstart for Tesla Model 3, og produsenten prøvekjører nå slippkandidatene for harde livet.

I en ny video ser vi en blå Model 3 med en Model S som følgebil. Det betyr at vi kan ta en titt på bilene ved siden av hverandre for å få bedre inntrykk av størrelsen på Model 3 sammenliknet med sin storebror.

LITT MINDRE: Dette bildet viser Tesla Model 3 øverst og Model S nederst.

Bildene er snappet i omtrent lik avstand fra kameraet som filmer, så vi får et visst inntrykk av de snaut åtte centimeterne i bredden som er kortet inn på Model 3 i forhold til Model S.

Det er imidlertid i lengden den største forskjellen i størrelsen ligger. Model 3 skal være 30 centimeter kortere enn Model S.

Tesla har ikke kommentert testingen av Model 3, annet enn at utviklingen går som planlagt og at masseproduksjonen av Model 3 er forventet å starte i juli.

Tesla har strammet opp designen på Model 3 en smule siden vi så prototypen for første gang i mars 2016. Justeringene blir godt mottatt av bilentusiaster.

"Ser bra ut!", kommenterer én i kommentarfeltet på elbilnettsiden Electrek, og drar inn soleklart flest opp-stemmer.

"Ja, snuten ser så mye bedre ut enn på prototypen, og mer aerodynamisk" kommenterer en annen.

Større kupé enn Model S?



Flere av kommentatorene mener å vite at plassen inne i Model 3 ikke er ille sammenliknet med Model S.

Én skriver følgende:

"Model S er lengre og videre (bagasjerom og panser), men kupeen er omtrent lik. Jeg tror Model 3 faktisk har bedre takhøyde enn Model S. Det er derfor den er designet som en sedan med ett stort glasstak for midtstolpen til bagasjelokket. Tesla-ansatte jeg har snakket med (som prøvde protoypen under avdukingen i 2016) sier at inntrykket deres er at Model 3 har bedre takhøyde enn Model S".

Informasjonen er selvsagt ikke bekreftet, og bør tas med en klype salt.

Tesla-sjef Elon Musk har uttalt at Tesla Model 3 er 20 prosent mindre enn Model S.

Denne forseggjorte animasjonen av Model 3 sammenliknet med Model S er også interessant, og antyder at kupeen på Model 3 er noe større enn på Model S:

Lite er bekreftet om Tesla Model 3



Det er foreløpig få tekniske detaljer som et bekreftet rundt Model 3.

Tesla har sagt at rekkevidden skal være på 35 mil på standarmodellen. Det har fått folk til å spekulere i at batterikapasiteten starter på 60 kWh, men dette er ikke bekreftet.

Musk har sagt på Twitter at den fysiske størrelsen på Model 3 begrenser batterikapasiteten med dagens teknologi til 75 kWh.

Det er videre forventet at Model 3 vil ha bakhjulstrekk, med mulighet til å oppgradere til firehjulstrekk.

Når det gjelder pris på Tesla Model 3, er det forventet at den vil starte på rundt 300.000 kroner, men at oppgraderinger raskt vil sende summen forbi 500.000 kroner.

Tesla har bekreftet at Model 3 vil bli utstyrt med maskinvare som i teorien skal gjøre bilen selvkjørende. Selskapet er samtidig nøye med å påpeke at Teslas beste biler allerede er på veien i form av Model S og Model X.