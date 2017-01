Vi har testet alle de 20 mest solgte bilene i Norge

Skal du kjøpe ny bil? Da anbefaler vi at du leser dette først.

ER NORGES MEST SOLGTE BILER VERDT PENGENE? BMWs 2-serie kom seg akkurat inn på listen over Norges mest solgte biler i 2016. Teslas Model S er fremdeles en populær bil, men faller fra 5. plass både i 2014 og 2015 til 16. plass i 2016. Den kan altså ikke måle seg med Toyotas RAV4 på 3. plass og den ladbare hybriden Mitsubishi Outlander PHEV på 2. plass. Gode salgstall, men er bilene verdt pengene? Vi har testet samtlige av Norges 20 mest solgte biler. Finn din favoritt nedenfor.

ER NORGES MEST SOLGTE BILER VERDT PENGENE? BMWs 2-serie kom seg akkurat inn på listen over Norges mest solgte biler i 2016. Teslas Model S er fremdeles en populær bil, men faller fra 5. plass både i 2014 og 2015 til 16. plass i 2016. Den kan altså ikke måle seg med Toyotas RAV4 på 3. plass og den ladbare hybriden Mitsubishi Outlander PHEV på 2. plass. Gode salgstall, men er bilene verdt pengene? Vi har testet samtlige av Norges 20 mest solgte biler. Finn din favoritt nedenfor.

2016 ble et rekordår for bilsalg i Norge, med hele 154.603 splitter nye biler på veien. I tillegg ble godt over 16.000 biler bruktimportert, hvorav rundt 5300 var praktisk talt helt nye elbiler.

Side3 har en av landets største samlinger av gratis tilgjengelig biltester, og vi har selvsagt testet alle de 20 mest solgte bilene i landet.

20. BMW 2-serie: 1883 eksemplarer



2-serien av BMWs lineup består egentlig av to vidt forskjellige biler: En ekstremt kjøreglad coupé, og flerbruksbilen Active Tourer som i ladbar hybridutgave står for storparten av salget.

Vi har selvsagt testet begge modellene: