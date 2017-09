Vi er de første i verden som får bestille Mercedes EQC

Elektrisk firehjulsdrift

"Concept EQC" har to elektriske motorer plassert på front- og bakakselen med batteripakken installert lavt mellom akslingene. Denne utformingen, sammen med firehjulsdrift, sørger for optimal sikkerhet og en dynamisk kjøreopplevelse via elektromotorene som produserer inntil 300 Kw (408 hk) med et dreiemoment på 700 Nm.

0-100 km/t gjennomføres på under 5 sekunder og det opereres med en rekkevidde på inntil 500 km (NEDC).

Skoda har også en elektrisk SUV på gang ...

Utvidet lademulighet

Bilen er klargjort for lading via hurtigladestasjoner, veggboks i hjemmet og induksjonslading.

Den europeiske ladestandarden tillater rask lading med en langt større kapasitet enn i dag. Foreløpig ladekapasitet strekker seg fra 50 opp til 150 kW, men på mellomlang til lang sikt er ladekapasitet på inntil 300 kW planlagt. Dette vil muliggjøre at 100 kilometer lades i løpet av fem minutter.

– Basert på etterspørselen etter elbiler i Norge har vi har store forventninger til de kommende modellene fra Mercedes-Benz EQ. EQC er første modell ut i 2019 og det vil deretter komme en ny modell hver 6-12 måned i alle segmenter frem mot 2022. På IAA i Frankfurt fikk vi se "Concept EQA" som indikerte hvordan den første elektriske kompaktmodellen i EQ-serien ville se ut, så det er liten tvil om at fremtiden er lys for norske kunder, avslutter Myhre.

Artikkelen er først publisert på broom.no. Les også:

Så avansert er Audis første el-SUV

Viktig nyhet fra BMW – og den er ikke veldig langt unna

Fem nordmenn har allerede bestilt eksklusiv million-SUV

Gratis hos noen – andre tar godt betalt