Verdenspremiere: Broom er på eksklusiv test av bilen alle snakker om

SAN FRANCISCO (Broom / TV2): Akkurat nå er Brooms redaksjonssjef på et svært eksklusivt pressearrangement på Teslas hovedkvarter i Fremont, California.

Her får han både se og kjøre elbilprodusentens nye storselger: Model 3. En bil tusenvis av nordmenn venter i spenning på.

Vi tar en telefon for å høre hvordan det går.

Først i verden

– Ring-ring!

– Heisann! Er det deg, Benny? Jøss, trodde det var midt på natten hjemme i Norge.

– He, he, ja, jeg måtte sette på alarmen for å ringe deg. For dette må jeg innrømme at jeg er veldig spent på. Vi var jo slitt usikre på om du skulle få prøve bilen selv. Men det skjønner jeg at du har fått!

– Det stemmer. Dette må virkelig sies å være en eksklusiv test. Det er altså ingen andre her som snakker norsk, svensk, finsk eller dansk. Bare Broom fra Norden. Teslas posisjon i Norge er åpenbart et viktig argument for å invitere akkurat oss. Dermed er jeg en av de første i verden som får kjøre denne bilen. Det er litt spesielt.

To varianter

Model 3 er fjerde modell ut i Tesla-sortimentet. Det er den som virkelig skal få Tesla ut til folket. De tre første var alle kostbare og forbeholdt de med ekstra god økonomi.

– Vi har jo skjønt at prisen blir rundt 35.000 dollar, altså drøyt 272.000 kroner, stemmer det?

– Ja, det blir innstegsmodellen. Her er det viktig å understreke at prisene jeg nevner er basert på prisene i USA. Nøyaktig pris i Norge er ikke bekreftet. Men jeg har fått vite at det kommer to versjoner: Standard Range og Long Range. Long Range-versjonen får en rekkevidde på rundt 500 km, og gjør 0-100 km/t et halvt sekund raskere enn grunnmodellen. Long Range fikser altså sprintøvelsen bare på 5,1 sekunder. Med litt utstyr ender den trolig på rundt 380-400.000 kroner i Norge. Det er saktens en gunstig pris, i tilfelle. Men igjen, norske priser er ikke bekreftet.

– Har du fått teste begge?

– Nei, det er toppmodellen vi har hatt til rådighet. Det er nemlig den som produseres først. Grunnmodellen, med rekkevidde på 345 km, går i produksjon i november. Rekkeviden er er forresten målt etter USA-standarden, forkortet EPA. Vanligvis er denne mer konservativ enn Europa sin NEDC-måling.

Går som et lyn

– Ok. Da er jeg klar til å høre litt om hvordan den er å kjøre. Fyr løs!

– Dette er typisk Tesla. S- og X-eiere vil kjenne seg igjen i kjøreopplevelsen. Den direkte gassresponsen og den solide styrefølelsen er der også. Her synes jeg Tesla er gode. Støynivået er lavt og kjørekomforten er veldig bra. Fullt så "flytende" over ujevnheter som S og X er den ikke. Det skyldes blant annet at du ikke får luftfjæring.

– Hva med sittekomforten. Mange er spent på setene...

– Her ble jeg positivt overrasket. Det finnes bedre seter enn dette. Men vi må huske på at dette er en av de folkelige modellene – ikke en dyr premiumbil.

Én skjerm

– Men jeg er litt overrasket over at man ikke har valgt en head up-løsning som erstatning for den lille skjermen foran føreren. Den store og høyreiste skjermen midt på dashbordet fungerer veldig godt. Her er Tesla gode. Det er veldig brukervennlig og god oppløsning på skjermen. Men du må flytte blikket litt for å se på den.

– Hva med plassen?

– Her er det mange som nok har vært litt skuffet over at bagasjekapasiteten oppgis til "bare" 400 liter. Men når jeg ser bilen i virkeligheten, virker det mer romslig enn tallene tilsier. Dessuten er det et veldig kult baksete. Tesla finner jo alltid på noe sprell. Og denne gangen er det bakruta som er snakkisen. Den strekker seg nemlig langt over begge baksetepassasjerene. Det gir et veldig stilig og luftig inntrykk.

– Ingen grunn til å bekymre seg

– Hva med interiøret forøvrig. Dette har jo enkelte klaget litt på før ...

– Igjen, dette er ikke en premiumbil, slik S og X er. Det er valgt enklere løsninger. Men det virker solid og ryddig. Og sammenlignet med andre biler i denne klassen, står Tesla absolutt ikke tilbake med tanke på opplevd kvalitet. Men det er litt vel nakent og rent for min del. Veldig uvant å ha ikke speedometeret rett foran seg.

– Jeg skjønner at du har mange inntrykk å fordøye. Kan du oppsummere litt på tampen:

– Ja. Det jeg kan si er at de som har bestilt kan glede seg. Jeg tror de blir positivt overrasket. Men nå må jeg legge på. Det neste som skal skje her, er nemlig et show i forbindelse med utlevering av de første bilene. Det skal visst være veldig kult!

– Den er god. Du får kjøre på til du stuper! Hils til Musk!

Broom-Vegard kommer naturligvis tilbake med en utfyllende test av bilen litt senere.

