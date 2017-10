Ukjent regel gir nye el- og hybridbilkjøpere et økonomisk strømsjokk

I praksis fører dette til at hvis du skal lade bilen fast hjemme, så må kursen du lader fra være en dedikert kurs med maks 10A sikring, i tillegg til at denne må ha en egen jordfeilbryter av type B.

Du kan slippe unna jordfeilbryteren om du installerte en dedikert kurs før regelverket trådde i kraft, men DSB anbefaler også her oppgradering. Det er også lov med lading hvis det er «sporadisk bruk», ved for eksempel besøk.

Når man først må gjøre jobben ...

Regelverket for oppgradering av strømkursen, gjør at både DSB og Elbilforeningen anbefaler at man installerer en ladestasjon for elbil når man først er i gang. Da får man utstyr som er laget for lading av elbil, som også lader bilen raskere enn en 10A-kurs.

- Når man først må legge en kurs, så bør man få installert en ladestasjon. Det er uansett arbeidet fra elektrikeren som er den største kostnaden, sier kommunikasjonsleder Petter Haugenland i Elbilforeningen til Side3.

Dette er styringssystemet som benyttes i et av Fortums ladeanlegg i Oslo, som sørger for intelligent strømstyring. Det er nødvendig i større anlegg for effektiv bruk av kapasiteten i strømnettet.

Nøyaktig hvor mye det koster, varierer voldsomt avhengig av hvor mye arbeid som faktisk må gjøres med å legge ny kurs. Det kan være typisk 15-20.000 kroner - mer enn de fleste bruker i bensin på ett år.

For borettslag og andre med felles garasjeanlegg, gjelder det samme regelverket. Du kan potensielt oppgradere enkeltplasser, men det anbefales at det her gjennomføres oppgraderinger samlet. Det får ned kostnadene på enkeltplasser, og det anbefales at man slike steder får til felles strømstyringssystemer.