Uber truer med å trekke seg fra Norge om de ikke får det som de vil

Uber har på forholdsvis kort tid vokst seg til et gigantkonsern som tilbyr taxitjenester i flere hundre byer verden over. Forretningsmodellen der folk være taxisjåfør når de vil og betale 20-30 prosent av omsetningen til Uber, har vist seg populær. De lave prisene er utvilsomt hovedårsaken.

Motstanden mot selskapet har derimot vært kraftig, og de har måttet gi opp i flere land - blant annet Danmark.

Nå kjemper selskapet sin siste kamp for overlevelse i Norge. De norske sjåførene har blitt fotfulgt av politiet, fått biler beslaglagt, penger inndratt og skattemyndighetene på nakken. Politiet i Oslo har også innledet etterforskning av det norske selskapet.

- I verste fall kan konsekvensen av prosessen som nå foregår bli at Uber må vurdere sin tilstedeværelse i Norge, sa Ubers sjef i Norge, Carl Edvard Endresen på en pressekonferanse onsdag formiddag.

Håper myndighetene vil åpne for selskapet



Selskapet har nå sendt et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen der de ramser opp en rekke forslag til endringer av sin tjeneste. Håpet er at dette skal være nok til at selskapet skal bli ansett lovlig når taxiregelverket nå er under revidering - ikke minst på grunn av press fra Eftas overvåkningsorgan ESA.

- Vi håper at en avklaring av ESA-saken kan åpne for at Uber kan åpne i de andre storbyene i Norge, sier Edvardsen, og viser spesielt til Bergen, Stavanger og Trondheim.

Edvardsen vedgår at selskapets drift i dag har en rekke utfordringer, og på listen over «forslag til løsninger», er dette de viktigste forslagene:

Uber ønsker å automatisk innrapportere deres sjåførers inntekt til skattemyndighetene

Selskapet vil "inngå avtaler med organisasjoner som tilbyr pensjons -og forsikringsordninger" for sjåførene etter modell av hva som skjer i England og USA.

Selskapet ønsker at selskapets sjåfører skal få tildelt kjøreseddel

Selskapet ønsker ikke å etablere seg i distriktene hvor konkurransen er mindre



- Kommer aldri til å skje

Norges Taxiforbund var tilstede på dagens pressekonferanse, og var klare på at Uber aldri ville bli godkjent i Norge.

- Uber blander sammen begrepene de nå snakker om rundt ESA-saken. Behovsprøvingen kan forsvinne, men løyveordningen vil bestå, og det kommer aldri til å skje at kjøring med privatbiler slik Uber driver vil få tildelt løyver.