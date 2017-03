Tusenvis av nordmenn venter på Ampera-e - nå har fabrikken kvittet seg med Opel

Hva skjer når fabrikken taper rundt 70.000 kroner per produserte bil?

Med en pris rundt 300.000 kroner og en rekkevidde som du tidligere har måttet gå til Tesla for å få, er Ampera-e en salgssuksess.

Det er ingen tvil om at Opel Ampera-e er - og kommer til å fortsette å være - årets mest omtalte bil. Med en rekkevidde i Tesla-land og en pris på rundt 300.000 kroner, er det liten tvil om at bilen er det viktigste som har skjedd elbilverdenen siden Tesla sparket en samlet bilbransje bak.

Ifølge Opel overgår etterspørselen produksjonen så det synger.

- Våre forhandlere skriver kontakter med levering godt ute i 2018 nå. Etterspørselen er enorm - ikke bare i Norge - så om du skriver kontakt nå nesten tre måneder før vi begynner å levere de første bilene, må du nok regne med over ett års ventetid, sier PR-sjef Stein Pettersen til Side3.

Enormt tapsprosjekt



Men bak denne suksessen, ligger det en langsiktig investering fra bilgiganten GM - som har eid Opel i nesten 90 år. For bilen er ikke så billig som prisen kan tyde på. Ifølge rapporter taper GM rundt 8-9000 dollar per bil de produserer. Hvor mye av dette som er rent tap som følge av produksjon, og hvor mye som er andel av utviklingskostnader er ukjent.

Dette har GM vært villig til å godta fordi det å få erfaring, fotfeste og kundeerfaringer for noe så viktig som elektrifisering av fremtidens biler, er verdt investeringen.

Men det er ett skjær i sjøen: GM har nettopp solgt hele Opel til den franske bilgruppen PSA - som fra før eier Peugeot og Citroën.

For mesteparten av Opels produkter betyr dette lite, siden de designer og produserer mye i Tyskland. Men Ampera-e er tvers gjennom et GM-produkt. Den er utviklet av GM i USA som en spydspiss i elbilutviklingen under navnet Chevrolet Bolt, og den produseres i USA.

Bilene som kommer til Europa om noen måneder? De er også produsert i USA - og ingen europeisk produksjon har vært annonsert.

Hva skjer nå med Ampera-e?

Det store spørsmålet nå mange stiller seg er hva som skjer med salg og produksjon av en bil som i utgangspunktet er et tapsprosjekt - når fabrikken ikke lenger eier merket de produserer for.

- Tilgang til deling av teknologi og plattformer har helt opplagt vært en del av de forhandlingene som har foregått mellom PSA og GM når det gjelder alle produktene som omfattes av denne avtalen, sier Stein Pettersen.

- Hvor produksjonen vil foregå er jo et helt annet spørsmål, det har aldri vært hugget i sten at produksjonen av Ampera-e skal foregå i USA i den samme «overskuelige» fremtiden, påpeker han.

Han kan ikke kommentere rapportene fra USA om tapet per bil, men det skal ikke påvirke norske kunders pris og tilgang på biler.

- Vi behandler Ampera-e på samme måte som alle de andre bilene vi lanserer i Norge, konkluderer Pettersen.

