Tre SUV-er til under 100.000 kroner: Mye bil for pengene

Den mest populære biltypen i verden akkurat nå er SUV. I den samlebetegnelsen ligger gjerne også de mindre offroaderne, som oftes kategoriseres som crossovere.

Vi har tatt en runde på bruktmarkedet for å se hva du kan få for under 100.000 kroner.

I tillegg til prisen, har vi ett parameter til: Bilen skal ikke være mer enn 10 år gammel. 2007-modeller og nyere har det meste av det viktigste sikkerhetsutstyret som vi mener bør med.

Utover det har vi altså ikke lagt noen begrensninger.

Søket viste seg raskt å inneholde over 250 forslag på finn.no og autodb.no.

PS: Ja, vi er klare over at det kan være delte meninger om hva som kategoriseres som SUV, men den debatten får dere eventuelt ta i kommentarfeltet.

Vi har plukket ut tre modeller:

JEEP COMPASS: Våger du å være litt annerledes? Kjører du en Jeep Compass er svaret på det spørsmålet et ubetinget ja.

Outsideren: Jeep Compass

Vi starter like godt med outsideren. Compass er altså ikke noe vanlig syn på norske veier. Til å være en amerikansk SUV er den kompakt, men med tanke på det norske markedet er dette stort nok for de fleste.

Vi kan vel i beste fall være enige om at designet på 2007-modellen er alt annet enn elegant. Men sæpreg har den, det kan ingen nekte for.

Mye utstyr

Den er dessuten godt utstyrt – med skinnseter, automatgir, navigasjon, stor stereo, kupevarmer, stoltak og hengerfeste, for å nevne noe. Takboks kan også følge med om du ønsker det – og det gjør du ...

Med på kjøpet får du dessuten solide offroad-egenskaper. Her har Jeep god erfaring. Du må imidlertid belage deg på at selv med dieselmotor, blir forbruket høyere enn hos mange av konkurrentene.

Bilen vi har plukket ut har riktignok rullet 188.000 kilometer, men ble EU-godkjent nå i juli.

Her kan du lese hva Broom-Benny tenker om Compass som bruktbil

TOYOTA RAV4: En svært kurant bruktbil – ikke minst når prisen sniker seg under 100.000 kroner.

Bestselgeren: Toyota RAV4

Skal du gå for noe mer "mainstream", kan Toyota være et alternativ. Deres kompakte RAV4 har vært en storselger siden dag 1.

Du får en 2005-modell med under 200.000 kilometer på telleren til bare 79.000 kroner.

Diesel

Igjen er det snakk om dieselmotor – denne er på 116 hk. Det gjør nok at du kanskje vil savne litt ekstra fraspark, så her må forbikjøringene planlegges godt.

Kjøreegenskapene er på det jevne, og litt kupestøy må du regne med.

Som familiebil kan den være litt knapp, siden bagasjerommet ikke er det største. Men pakker du effektivt så løser du det meste.

Driftssikkerheten skal i kjent Toyota-stil være bunnsolid.

Dette mener norske Toyota RAV4-eiere om bilene sine

BMW X3: BMWs andre SUV – og akkurat som storebror X5 ble også denne en suksess.

Premiumbilen: BMW X3

Du kan altså få BMW-SUV til under 100.000 kroner også. Men du må regne med litt høy km-stand. Vi har plukket ut en 2007-modell med 2-liters dieselmotor – også den på 150 hk.

"Vår" bil har rullet 245.000 kilometer, og står med en prisantydning på 89.000 kroner.

Også denne har en solid utstyrspakke: Multifunksjonsratt med varme, navigasjon, sportsseter i skinn, original telefon og panoramatakluke er på plass.

God å kjøre

X3 er den bilen som kjører best av trioen på denne listen. Kjøreegenskapene er gode – og både komfort, støynivå og opplevd kvalitet er bedre enn de andre i dette utvalget.

Det er imidlertid litt uvanlig at disse leveres med manuell girkasse, slik det er snakk om her. De fleste gikk for automatgir.

Forøvrig er det ifølge annonsen god historikk på bilen. Men husk at X3 gjerne koster litt å eie – blant annet fordi den har en del svakheter med tanke på driftssikkerhet.

