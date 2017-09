Tre måneder etter at bilen var på verksted kom overraskelsen

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg har en BMW X5 4,8i. Den var på verksted og fikk blant annet etterfylt servo-olje. Men nå viser det seg at de har blandet sammen ulike oljer.

På lokket til servo-oljen står det : CHF11s ONLY og verkstedet har etterfylt med Total Fluide. Nå, 3 måneder senere, er det ulyder i servopumpa og den må skiftes. Kan jeg gi verkstedet skylden for at pumpa er defekt, da de har etterfylt feil servo-olje?

Benny svarer:

Heisann. Kjedelig med gåen servopumpe, da.

Dette er en typisk kjip sak hvor det egentlig ikke finnes noe godt svar, men jeg skal i alle fall forsøke å belyse dette. For det er mange ting som spiller inn og som gjør at dette er vanskelig å avgjøre.

Det kommer naturlig vis an på hvor langt bilen har gått og ikke minst kommer det an på hva som er feil med servopumpa. Om det i i det hele tatt er noe som har med oljen å gjøre. Det er det ene.

En annen grunn er jo at FØR verkstedet etterfylte olje, har du jo kjørt med for lite servo-olje. Hvis ikke hadde det jo ikke vært behov for etterfylling. Så jeg er nok redd du blir møtt med motargumentet om at du har kjørt med for lite olje, før du kom til verkstedet.

Servo- og hydraulikkolje pleier normalt sett å gå greit å blande. Det er i alle fall min erfaring. Selvfølgelig forutsatt at det brukes riktig type, dvs. med riktige spesifikasjoner. Har man surret og fylt på feil type, er det jo noe helt annet ...

Les også: Slurver du her kan det bli veldig dyrt

Ta en prat med verkstedet

Total Fluid er et oljemerke som har alt fra motorolje og totakstsolje, til servo-olje. De kan godt ha en olje som passer utmerket til din BMW X5. CHF11s som du henviser til er en spesifikk oljetype levert av Pentosin, altså et annet fabrikat.

Har etterfyllingen skjedd på et merkeverksted, så vil jeg anta at Total sin olje er helt grei og at den i bunn og grunn ikke er årsak til elendigheten du opplever.

Du må gjerne ta en prat med verkstedet som etterfylte om dette og sjekke oljespesifikasjonene mot hverandre. Har de kommet i skade for å fylle feil, og det er årsaken til pumpe-havariet, så bør de så klart hjelpe deg her.

Hvis ikke bør du kanskje se om du får tak i en brukt pumpe. Jeg er redd en ny fort koster veldig mye penger.

Må bare få ønske deg lykke til!

Eier du en BMW – fortell oss om det her:

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Denne artikkelen ble først publisert på Broom.no. Les også:

Nei – oppvarmet garasje trenger ikke være bra for bilen



Test: Nissan Leaf 2018: Derfor kan den bli Norges mest solgte i 2018

Test Honda Civic: Nå har dette blitt en litt glemt bil i Norge

Skoda Karoq: Dette kan bli klassens smarteste bil