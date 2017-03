Trafikklærer: Dette gjør altfor mange feil i trafikken

Husker du hvordan det var å ta førerkortet? Fokus på alt fra sittestilling, avstand til bilen foran, girvalg og det å kunne alle skilt og regler?

Det er ikke til å komme fra at når vi har vært i trafikken i noen år "på egenhånd", så legger vi til oss en god porsjon uvaner.

At man fort blir litt rusten avsløres når vi kommer tilbake til "skolebenken" for å ta for eksempel førerkort klasse BE – for å kunne kjøre bil med henger med tillatt totalvekt på over 3,5 tonn.

Trafikklærer Dag Kristian Moen Hæhre, ved Hæhre trafikkskole AS i Vikersund, har opplevd mange eksempel på det.

Mange kjører ulovlig med tilhenger – uten å vite det

Tre gjengangere

Moen Hæhre forteller at det særlig er tre uvaner som går igjen. Den første handler om noe vi tror de fleste vil kjenner seg igjen i: Blinklys!

– Her er det mye rart. Noen bruker det mer eller mindre konsekvent ikke. Dermed skjønner ikke andre bilister eller fotgjengere hva som skjer, før bilen plutselig krysser veien. I forbindelse med rundkjøringer er det også labert nivå på tegngiving.

Dette er trafikkregelen du må være Einstein for å forstå

Blink tidlig – og ofte

Noe av målet med å kjøre bil, utover å komme fra A til B, er å holde trafikken trygg og sørge for at det er god flyt. Da er det avgjørende å fortelle de som er rundt deg hva du har tenkt å gjøre.

– Riktig plassering inn mot rundkjøring og i kryss er viktig, også er det en grunn til at bilen er utstyrt med blinklys. Du bør sette på dette 5-8 sekunder før du tar av. Gjerne på vei inn i rundkjøring, også hvis du skal til venstre, understreker Moen Hæhre.

LED-bar: Nei – dette er ikke lovlig i Norge

TRAFIKKLÆRER Dag Kristian Hæhre må stadig plukke av godt voksne sjåfører noen uvaner.

Kutter svinger

Et annet problem er at mange velger å kutte svinger. Det gjelder ikke bare på landeveier, der en tar "snarveien" over i motsatt felt i venstresvinger.

– Like vanlig er det at folk gjør det i kryss. Særlig er det et problem i venstrekryss. Det er også noen som tror de kjører buss når de skal til høyre, og kommer godt over i motsatt kjørefelt. Det er både unødvendig og farlig. Her snakker vi om en uvane som egentlig er lett å venne seg av med, så lenge en er oppmerksom på det.

Bremser for sent

På tredjeplass finner vi et punkt som er ekstra viktig nettopp når en skal skaffe seg førerkort klasse BE: Bremsing.

– Alt for mange begynner å bremse for sent på vei inn i et kryss. Og med henger må en bremse enda tidligere enn man tror, på grunn av den ekstra vekten. Det er bare å venne seg til å bremse tidlig, først som sist. Gjør en det, er det også langt mer behagelig, både for de som sitter på og de som kjører bak deg.

Dette kaller vi drøy "parkering"

– Vet det egentlig

– Hvordan reagerer de du kjører med, når du påpeker denne typen uvaner?

– De fleste vet det jo egentlig fra før, og er ydmyke og tar det til seg. De skylder på at det er lenge siden sist de hadde en trafikklærer med seg i bilen. Jeg håper imidlertid at det kan ha en varig effekt med en slik påminnelse. De fleste kjører jo ikke feil med vilje, de tenker bare ikke over det.

Her kan du kjøpe ditt eget bilverksted

Hånda i rattet

Egentlig var dette en sak om topp tre uvaner, men vi slenger på en "bonus" også. Nemlig det å holde én hånd på rattet, og da gjerne inni rattet.

– Det er dobbeltfeil. Med en hånd på rattet blir bilen langt mindre stabil. Bare legg merke til det neste gang du sitter på med en som ikke har begge hendene på rattet. I tillegg begrenses aksjonsradiusen betydelig av å ha hånden inni rattet, påpeker Moen Hæhre.

Tilhenger: Dette slurver mange med

BRUK KOMMENTARFELTET: Hva tror du er DIN største uvane bak rattet?

Artikkelen er først publisert på broom.no. Les også:



Drømmetesten Audi R8 V10 Plus: – Noe av det råeste vi har kjørt

Kia Optima ladbar hybrid - denne blir spennende i Norge

Nye Volvo XC60 – se den første filmen

Sjåførenes krangel tar fullstendig av