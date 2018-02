Trafikkforsikringsavgift: Du har fått denne regningen i februar hvert år – i år kommer den ikke

At alle som eier en bil må betale årsavgift, har røtter helt tilbake til 1917.

De aller fleste av dagens bileiere har vokst opp med at det ramler ned en giro i postkassen på denne tiden av året, med betalingsfrist 20. mars.

Slik har det vært, men slik er det ikke lenger. I år får du nemlig ikke denne regningen. Men tro ikke at du slipper å betale likevel!

Betaler per døgn

Selve avgiften er der fortsatt, men den skal kreves inn i forbindelse med bilforsikringen, og heter nå trafikkforsikringsavgift.

I fjor var satsene for årsavgift slik: Bil under 7.500 kilo – 2.820 kroner. Bil under 7.500 kilo, diesel uten fabrikkmontert partikkelfilter – 3.290 kroner. Motorsykkel kostet 1.960 kroner, mens elbil, veteranbil, moped, traktor og taxi kostet 455 kroner i årsavgift.

Nå blir dette erstattet med et system der du betaler for reell bruk av bilen. Trafikkforsikringsavgiften er nemlig en døgnbasert avgift for den tiden bilen er forsikret. De som velger å betale forsikringspremien kvartalsvis eller månedlig vil få avgiften fordelt på samme måte. Slik kan du unngå én stor, årlig faktura som mange har ytret ønske om at kan deles opp.

Dyrere for noen

Fram til 1. mars koster det 5,37 kroner per dag å eie en personbil med bensinmotor eller dieselmotor med partikkelfilter. Fra 1. mars øker dette til 5,46 kroner.

Har du dieselbil uten partikkelfilter, er det ikke overraskende dyrere. 9,01 kroner fram til 1. mars, 9,15 kroner etter denne datoen. Så da er det bare å finne fram kalkulatoren hvis du lurer på hva dette vil koste deg i 2018!

Levere inn skiltene

Med denne ordningen slipper du for øvrig å betale avgift dersom bilen avregistreres og forsikringen stanses. For eksempel dersom bilen ikke brukes på vinteren.

Dette er gode nyheter for bilentusiaster som tidligere har betalt full avgift, selv om de bare har brukt bilen halve året.

Ved avregistrering må skiltene leveres inn. De kan ligge inntil seks måneder uten at det koster noe å få dem ut igjen. Etter seks måneder blir skiltene makulert. Da kommer en kostnad på 140 kroner for å få laget opp nye.

