TPMS: Alle nyere biler må ha Tire Pressure Monitor System

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny! Jeg kjøpte meg en Subaru for ikke lenge siden, og det er et kjøp jeg foreløpig er veldig fornøyd med. Men nylig fikk jeg varsling om feil dekktrykk. Jeg stoppet og sjekket, men alt var i orden. Så da nullstilte jeg feilmeldingen, og kjørte videre. Spørsmålet er: Hvordan fungerer egentlig det dekktrykksystemet? Jeg har ikke sett noen sensor på felgene mine. Og MÅ jeg ha det? Jeg sjekker jo dekktrykket regelmessig, uansett. Mvh Odd-Geir

Hei Odd-Geir!

TPMS står for Tire Pressure Monitor System, og ble påbudt på alle biler som ble solgt nye i Norge fra 1. november 2014.

Veldig kort og enkelt fortalt, fungerer de aller fleste systemene på den måten at det sitter en elektronisk føler/sender i forbindelse med ventilen inne i selve felgen. Det er derfor du ikke har sett den.

Innimellom skjer det imidlertid at måleren rett og slett tar feil. Slik som i ditt tilfelle. Det kan skyldes for eksempel at du har kjørt borti en kant eller et hull i veien.

Viktig

At du sjekker dekktrykket jevnlig er veldig bra. Men der er du dessverre unntaket som bekrefter regelen. De fleste vet knapt hva dekktrykket skal være.

Det gjør at mange må bytte dekk oftere enn de egentlig hadde trengt, på grunn av feil slitasje. Unødvendig høyt drivstoff-forbruk, kan også bli en konsekvens av feil dekktrykk.

I tillegg blir kjøreegenskapene redusert. Dekket er jo produsert for å være i best mulig kontakt med underlaget. Hvis du ikke har riktig dekktrykk, fungerer ikke dette optimalt.

Batteri

Forøvrig kan jeg jo nevne at TPMS-målerne går på batteri. Det innebærer også at de innimellom må byttes. Du får vanligvis ikke byttet bare batteriet, hele måleren må erstattes.

Bransjen selv mener at slike batterier normalt skal ha en levetid på mellom fire og syv år, litt avhengig av hvilken sensor som brukes. Her er det en del forskjellige underleverandører, og prisene på sensorene varierer også ganske mye. Men det kan fort bli ganske dyrt – rundt 4.000 kroner for fire stykker er ikke uvanlig.

Å kjøre med en ikke-fungerende TPMS er for øvrig ingen god løsning. Det gir en soleklar mangel på neste EU-kontroll.

Håper dette var svar på det du lurte på – og kos deg med Subaruen din!

