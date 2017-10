Toyota og Lexus er den store taperen i statsbudsjettet

Mens det har vært mye oppstyr rundt at Teslas modeller blir 9-96.000 kroner dyrere, er det en annen produsent som selger langt flere biler som også kommer svært dårlig ut av regjeringens forslag til endringer av bilavgifter: Norges nest største bilmerke, Toyota.

Les også: Så mye dyrere blir Tesla Model S og Model X i regjeringens forslag



Årsaken er at regjeringen foreslår å fjerne avgiftsfordelen tradisjonelle hybridbiler har hatt så langt.

Mister fordel verdt flere titusner



Fordelen er som følger: Når engangsavgiften i dag skal regnes ut, trekkes fem prosent av vekten fra.

For en Rav4 betyr det at den slipper å betale vektavgift for 81 kg, noe som utgjør nesten 17.000 kroner (206 kroner per kg).

At dette fradraget fjernes, rammer en lang rekke av konsernets biler.

Aller verst går det utover de store Lexus-modellene LS, RX, LC og GS. RX450 blir for eksempel 29.225 kroner dyrere.

Men nesten samtlige Toyota- og Lexus-modeller med hybriddrift, straffes kraftig. Kombinasjonen av økte avgiftssatser og lavere vektfradrag, gjør for eksempel RAV4 22.500 kroner dyrere

- Baserer seg ikke på fakta



Toyotas informasjonssjef Espen Olsen sier til Side3 at han opplever at regjeringen begår et stort feilgrep, og at de ikke baserer sine avgifter på fakta.

Informasjonssjef Espen Olsen hos Toyota Norge, her med en ladbar variant.

- Regjeringen begår et stort feilgrep når de fratar høyteknologiske hybridbiler, som kjører elektrisk halvparten av tiden uten behov for ladekabel, vektfradraget for miljøteknologi. Toyota og Lexus har solgt over 11 millioner hybridbiler globalt, og det er denne biltypen som har bidratt med suverent størst kutt i klimautslippene fra biltrafikk, sier informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge.

- Samtidig fortsetter regjeringen å gi ladbare hybrider, som ofte har kort el-rekkevidde og er helt avhengige av at eierne lader dem for at de skal kjøre elektrisk, et uforholdsmessig høyt vektfradrag. Vektfradraget for disse bilene overgår langt vekten av el-komponentene i bilene.

Håper endringen blir stoppet



Han mener dette gjør at klimaet blir taperen:



- Dette er galt for miljø og klima, og i tillegg er det ikke teknologinøytralt som regjeringen hevder. Dersom vanlige hybridbiler ilegges engangsavgift basert på utslipp og vekt på linje med øvrige kjøretøy som benytter tradisjonelt drivstoff, så burde selvsagt det samme være tilfelle for ladbare hybridbiler.

- Vi setter vår lit til at Stortinget i sin behandling av Statsbudsjettet vil rette opp denne skjevheten, som også er påpekt av en samlet bilbransje gjennom Bilimportørenes landsforening.