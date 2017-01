Topp 5: Norges billigste nybiler

Fem års nybilgaranti, skinnende blank lakk og vissheten om at ingen har kjørt bilen før deg – joda, klart det er fristende å kjøpe helt ny bil!

Likevel ender mange av oss opp med bruktbil i stedet. I mange tilfeller fordi vi sparer det verste verditapet og også gjerne får større bil for de samme pengene.

Men nybil trenger ikke å koste skjorta. Nå har vi sett nærmere på de billigste nybilene du per nå kan kjøpe i det norske markedet. Her er det flere å velge mellom, til godt under 150.000 kroner.

Smart ForTwo finnes også i elektrisk utgave, den er en ekte sparebøsse.

1. Smart ForTwo Electric, 129.900 kroner

Denne er ikke bare rimelig i innkjøp, den vil også vært svært billig å eie og bruke. Den lille Smarten er nemlig en elbil. Det betyr lave driftskostnader, og alle de andre elbilfordelene i Norge.

Selve bilen er ikke akkurat siste nytt, og du har bare plass til to og litt bagasje. Men hvor ofte trenger du egentlig mer enn det i en elbil med begrenset rekkevidde? Dette er en super bybil, kompakt og lett å manøvrere.

Peugeot 108 er den nest rimeligste nybilen du kan kjøpe i Norge.

Citroën C1 kan være et smart valg for deg som trenger småbil til minst mulig penger.

2 og 3. Citroën C1 og Peugeot 108, 132.000 kroner

De kommer fra samme konsern (PSA) og koster nøyaktig det samme: Det er da heller ikke tilfeldig. Dette er nemlig også i praksis samme bil. C1 og 108 produseres side-om-side med Toyota Aygo på en fabrikk i Tsjekkia. På den måten holder produsentene kostnadene nede på biler som selges i hovedsak på én ting: Lav pris.

Her snakker vi enkle småbiler. Disse to egner seg helt klart best for småkjøring og bybruk. Der føles de til gjengjeld hjemme. De er lettkjørte, relativt komfortable og byr på overraskende mye plass, størrelsen tatt i betraktning. Under panseret: En-liters bensinmotor på 68 hestekrefter.

Slik ser siste utgave av Smart ForTwo ut. Den har bare plass til to, det er nok med på å begrense salget.

4. Smart ForTwo 52 Standard, 138.700 kroner

Denne er en generasjon nyere enn den elektriske Smarten, det merkes på flere områder. Hele bilen føles mer moderne og har bedre komfort.

Den lille bensinmotoren byr på 71 hestekrefter, det er slett ikke verst i en så liten bil som dette. Bakhjulstrekk hører også med. Men også her kan du glemme å få med deg særlig mye. Det handler om to seter, og et helt minimalt bagasjerom.

Skoda Citigo er tvillingmodellen til VW up! og den minste modellen du kan kjøpe fra Volkswagen-konsernet.

5. Skoda Citigo 1,0 Ambition, 141.900 kroner

Femtemann og den dyreste i vår lille oversikt kommer fra Skoda. Dette er tvillingmodellen til VW up! og slett ikke noe dumt valg hvis du bare skal ha en liten bil til lavest mulig pris.

I denne utgaven har Citigo 1-liters motor på 60 hestekrefter. Utstyrsnivået er høyst begrenset, men du har det aller viktigste. Moderne sikkerhetsutstyr er også på plass. Citogo har plass til fire og 251 liter bagasje. Det betyr i praksis at den for de aller fleste vil klare jobben som bil nummer to godt.

