Tollvesenet stoppet polsk varebil: Her var det meste galt

... og i varerommet var det like godt et hjemmelaget sete.

Det er ikke bare smuglervarer Tollvesenet kommer over når de kontrollerer kjøretøyer.

Noen ganger er det også selve kjøretøyene som vekker oppsikt og må kontrolleres nøye.

Det fikk vi et godt eksempel på tirsdag i denne uken da Tollvesenets kontrollører stoppet en polsk varebil på Kongsvinger. Her ble det snart klart at alt ikke var i orden.

Altfor tung

Tollvesenet søkte bistand fra Statens vegvesen, og deres kontrollører kom etter hvert opp med en skikkelig "smørbrødliste".

Resultatet ble anmeldelse for å ha med for mange passasjerer (ikke godkjent sete, bygget i tre). Kunne ha to passasjerer, men hadde fem i bilen.

Dessuten ble det anmeldelse for overlast. Tillatt totalvekt på varebilen var 2.600 kilo. Denne ble overgått med solid margin. Bilen ble nemlig veid til 3.800 kilo med andre ord var den overlastet med 46 prosent.

Hjemmelaget sete i varerommet – det er hverken lovlig eller særlig forsvarlig.

– Meget trafikkfarlig

Dessuten ble det avdekket mange tekniske mangler på bilen. I sum altså en lang liste med anmerkninger.

– Dette er meget trafikkfarlig, både for de inne i bilen og andre trafikanter, sier Geir Thomas Finstad, fagleder Utekontroll Hedmark Faggruppe, i en kommentar.

