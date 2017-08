To politibetjenter råkjørte – og mistet lappen

De er blant de få yrkesgruppene her til lands som faktisk har lov til å bryte fartsgrensene, når det er nødvendig.

Men det betyr ikke at politifolk kan gjøre det samme når de ikke er i tjeneste.

Akkurat det har to ansatte ved Finnmark politidistrikt fått erfare i sommer. De tråkket begge altfor hardt på gassen. Og nå er begge uten førerkort.

90 km/t i 60-sonen

Det er nettavisen iFinnmark (bak betalingsmur) som først skrev om dette. De to fartsovertredelsene har begge skjedd i Finnmark. En av betjentene mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 116 km/t i 80-sonen i Nesseby. Da er vi ikke veldig langt over grensen til førerkortbeslag, men altså nok til at vedkommende må ta beina tatt.

Den andre overtredelsen skjedde i Kvalsund, der den politiansatte ble målt til 90 km/t i en 60-sone. Dermed ble det fire måneder uten førerkort, og 7.000 kroner i bot.

Mads var lei av råkjøring forbi gården, se hva han gjorde da

Behandles likt

Lovbruddene skal imidlertid ikke ha fått noen følger for ansettelsesforholdet til de to.

Til iFinnmark sier politimester Ellen Katrine Hætta at hun beklager det som har skjedd:

– Vi er helt avhengige av publikums tillit til oss. Jeg håper at folk ser at vi ikke behandler politifolk annerledes enn folk ellers.

Se video: Det er ikke alltid full action når politiet har kontroll ...

Artikkelen er først publisert på broom.no. Les også:

Her havner nye Jaguar E-Pace i Guinness Rekordbok

Dette kan bli en av de morsomste elbilene

Franske biler – er de egentlig bedre enn sitt rykte?

LES OGSÅ: Holdt på å sprenge UP i lufta