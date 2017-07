Mercedes-produsenten Daimler, som etterforskes for utslippsjuks, tilbakekaller over 3 millioner dieselbiler i Europa for å senke NOx-utslippene deres. Michael Probst/AP / NTB Scanpix Michael Probst/AP / NTB Scanpix

Tilbakekaller over tre millioner Mercedeser

Mercedes-produsenten Daimler, som etterforskes for utslippsjuks, tilbakekaller over 3 millioner dieselbiler i Europa for å senke NOx-utslippene deres.